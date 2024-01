Una americana que vive en España explica la tradición que le sorprendió cuando pagamos en un restaurante

Clientes disfrutan de un almuerzo en la terraza de un restaurante de playa en Niza, Francia. 19 de mayo de 2021. REUTERS/Eric Gaillard

Experimentar choques culturales al irse a vivir a otro país es de lo más normal y no tiene por qué ser negativo. De hecho, mudarse a otra es una gran oportunidad para conocer nuevas culturas y tradiciones. Cada lugar tiene sus costumbres y eso forma parte del encanto de viajar y entrar en contacto con personas distintas con formas de ver el mundo. Con las redes sociales, y especialmente con TikTok, muchos pueden ver cuáles son las sorpresas que se llevan los extranjeros en los países a los que llegan.

Es el caso de Morgan (@morganinspain en TikTok), que cuenta a sus seguidores cómo todo aquello que le sorprende viviendo en España, así como los shocks culturales que ha tenido al mudarse hasta este país desde su lugar de origen, Estados Unidos. En uno de sus videos, la estadounidense detalla las diferencias entre salir a cenar a un restaurante en Estados Unidos y España.

No pedimos la identificación para beber

Cada país establece la edad a la que las personas pueden empezar a tomar alcohol, y esta no es una diferencia entre Estados Unidos y España, sino entre Estados unidos y casi toda Europa. En España, se pueden consumir bebidas alcohólicas a partir de los 18 años, pero en Estados Unidos no está permitido hasta los 21. Esta diferencia sorprendió a la joven estadounidense, pero también lo hizo otro detalle más sutil en el que muchos españoles no habrían recaído. Al ir a un bar y pedir una copa de vino, la estadounidense ofreció automáticamente su documento de identidad, a lo que los camareros respondieron que no lo solían comprobar y que, igualmente, “no se preocupara”, ya que, definitivamente, parecía suficientemente mayor.

La cuenta sin pedirla

Sin duda, el momento de pedir la cuenta es uno de los más complicados si hablamos de costumbres y etiqueta en la mesa de un restaurante. Cuándo, cómo y a quién pedirle la que algunos llaman jocosamente “la dolorosa” es un tema controvertido que se trata de una manera muy distinta al otro lado del charco. Como explica la tiktoker, en Estados Unidos la cuenta se trae a la mesa, sin pedirla, una vez los comensales han acabado de comer. En cambio, en España debemos pedirla explícitamente o, si no, no la traerán. “Está considerado de mala educación traer la cuenta antes de que te la pidan”, asegura la estadounidense.

"¿Quién paga la cuenta?", la pregunta en broma que puede volverse un problema (Shutterstock)

Pagar la cuenta entre todos

Al final de la cena, de la comida o del desayuno, llega la cuenta. La estadounidense explica como suele hacer en su país natal, se disponía a enviar su parte de la cena a aquel comensal que se había ofrecido a pagar por todos. Sin embargo, recibió una respuesta inesperada: “No te preocupes, lo dividiremos a medias para todos”.

Esta forma de pagar sorprendía mucho a la tiktoker, sobre todo porque cada comensal había pedido platos con precios muy diferentes, sin embargo, sus acompañantes preferían hacerlo de esta manera para hacer el trabajo más fácil a los camareros y ahorrarse así los cálculos.