Una cajera de supermercado desvela las cosas que más le molestan de los clientes

Caja en un supermercado. (Archivo)

El trabajo de cajera en los supermercados no está exento de encuentros difíciles con clientes. Alba García, una usuaria de la plataforma TikTok conocida como @albachuchifrutii, trabaja como cajera en una cadena de alimentación, y ha decidido compartir un vídeo en el que cuenta las experiencias más incómodas a las que se ha enfrentado en su puesto.

La empleada ha confesado en el video los problemas que experimenta a menudo cuando los clientes llegan a su caja. En una ocasión, una mujer se acercó con una “compra gigantesca” . “¿Le preguntas es un pedido a domicilio? y dice ´Ah, no sé´, Rosario, ¿cómo que no sabes? ¿Sí o no? ¿Qué yo tengo que meterte estas cosas en bolsas? ¿Qué hago con esto? O te lo meto o no te lo meto”, empieza explicando. Pero la mujer no daba más información: “No sé, niña. A ver, espérate a que pase toda la compra”. Al final, sí, fue un pedido a domicilio.

Los despistados

Otra situación frustrante a la que se enfrenta la joven es cuando le piden indicaciones sobre dónde están productos y justo están a la vista.“Y de repente oigo Niña, ¿dónde están los macarrones? Señora, detrás tuya, enfrente dice ´Ay, si fuera un perro me habría mordido´. Señora, yo te muerdo. Yo de milagro no te muerdo”, cuenta la joven con desesperación.

Los que llegan a última hora

Ella critica la actitud de ciertos clientes que llegan a la tienda minutos antes del cierre, momento en el que muchos empleados están preparando todo para terminar su jornada. Este cliente en particular parece comprar un artículo menor, como una barra de pan, pero en el último momento decide adquirir más productos, lo que lleva a demoras inesperadas.

Cajeros automáticos de un supermercado de París este martes en el que el gobierno ha decidido eliminar impresión de los tiques de dichas máquinas. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

“Hay gente que viene a última hora. Es una persona que solo compra una barra de pan. Porque digo vale, acaba de salir del trabajo. Una barrita de pan. Te la cobro. Pin, pan. No quedan cinco minutos, tío”, cuenta.

“Otro caso es la gente que olvida pesar los productos a granel, Está pasando por caja y te pone unos melocotones y no los ha pesado. ¿Es que a pesar unos melocotones, como puedes tardar tres horas?”, y cuenta cuando le dicen: “¿Me estabas esperando a mí?”.