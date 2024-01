Pedro Almodóvar presenta ‘La habitación de al lado’, su primera película en inglés de la mano de Julianne Moore y Tilda Swinton

Julianne Moore, Pedro Almodóvar y Tilda Swinton, en una imagen compartida por la productora del director manchego, El Deseo

Pedro Almodóvar lo intentó con Manual para mujeres de la limpieza, una novela de la escritora estadounidense Lucia Berlin que iba a protagonizar Cate Blanchett. El director manchego quería quitarse la espina de rodar una cinta en inglés después de los cortos La voz humana y Extraña forma de vida, pero el proyecto no terminó cuajando y cumpliendo con las expectativas del cineasta.

“Siento haber decepcionado a Cate Blanchett, que es una mujer impresionante, pero no me sentía preparado para abordar ese proyecto, sobre todo porque me di cuenta de que cada vez se hacía más grande y no pretendo dirigir superproducciones cuando me duele tanto la espalda, me siento más a gusto con películas pequeñas que pueda controlar”, comentó Almodóvar en su momento.

Te puede interesar: Eva Hache y Ana Polvorosa presentan ‘Un mal día lo tiene cualquiera’: “Hay miedo al cambio, mucha gente sigue en un trabajo que no le da ni una alegría”

Casi un año después del fin de dicho proyecto, Almodóvar ha confirmado que su proyecto soñado, el rodar una cinta completamente en inglés, empieza a coger forma. El manchego ha anunciado que su productora, El Deseo, comenzará a rodar La habitación de al lado, una nueva película que protagonizarán Julianne Moore y Tilda Swinton, que ya había colaborado con el cineasta en La voz humana, acompañadas de John Turturro que completa el reparto.

Según ha informado en exclusiva el portal especializado Kinótico, tanto Swinton como Moore visitaron las oficinas de El Deseo para hacer pruebas de vestuario con la figurinista Bina Daigeler, nominada a un Oscar por la versión en acción real de Mulán.

Te puede interesar: ‘Fallen Leaves’, el fenómeno cinéfilo del año que, incomprensiblemente, se va de vacío en las nominaciones de los Oscar

El cineasta Pedro Almodóvar, en una fotografía de archivo. EFE / Juanjo Martín.

¿De qué trata ‘La habitación de al lado’?

La historia de La habitación de al lado es la de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (interpretada por Tilda Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad. El primer largometraje en inglés de Almodóvar habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror, también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce.

Te puede interesar: La artista Marina Abramović, sobre el impacto de ‘Barbie’: “Vengo del comunismo, nunca me ha gustado jugar con muñecas”

Todavía no hay noticias al respecto de cuándo podría llegar a los cines, pero la última vez que Almodóvar comenzó a rodar un proyecto en marzo, así fue el caso de Madres paralelas (2021), la cinta acabó estrenándose en el Festival de Venecia de ese mismo año, celebrado en el mes de septiembre. Tras la presión que rodeaba al director por rodar su primera cinta en inglés, y sobre todo tras el batacazo de Manual para mujeres de la limpieza, el manchego regresa para quitarse esa espinita que, parece, comienza a coger forma.