Estos son los tres casos en los que los arándanos ayudan a evitar las infecciones de orina, según la ciencia

La infección de orina es una dolencia relativamente frecuente y más especialmente es mujeres, que suelen sufrir de cistitis. Las estimaciones apuntan a que una de cada cuatro féminas padece esta afección al menos una vez al año. En términos generales, estas situaciones rara vez se consideran graves. No obstante, sí precisan de un tratamiento con antibióticos para ponerlas fin.

En este sentido, el tratamiento implica la utilización de dosis bajas de antibióticos como medida preventiva. Este enfoque plantea preocupaciones no solo debido a los posibles efectos adversos de los antibióticos, sino también porque su uso continuo o repetido puede contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana. Además, es común que quien las sufre de forma recurrente acabe sintiendo una enorme desesperación. Y lo que es más, existen casos en los que una infección urinaria puede revestir gravedad, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada y aquellos con daño medular que afecta a la vejiga, entre otros. Por ello, es urgente encontrar alternativas y son muchos los que recurren a elementos naturales como los arándanos

Las evidencias que muestran la utilidad de los arándanos

Desde hace tiempo se sabe que los arándanos contienen una sustancia, la proantocianidina, que impide que los patógenos causantes de la infección de orina más frecuente se adhieran a las paredes de la vejiga, lo que, en teoría, debería evitar la infección urinaria. Pero si esto es así o no, no está del todo claro. No obstante, en una reciente revisión elaborada por Cochrane se ha destacado cuáles son los grupos poblacionales para los que los productos elaborados con arándanos son realmente eficientes.

En este sentido, en una investigación elaborada con cincuenta ensayos clínicos, se ha establecido que, mientras que las mujeres con infecciones recurrentes, los niños y las personas en riesgo de infección de orina tras una intervención los productos a base de arándanos reducían efectivamente las posibilidades de sufrir una infección de orina, esta situación no se replica en otros pacientes. Por tanto, en personas mayores en centros residenciales, mujeres embarazadas y personas con daño neuromuscular y afectación de la vejiga, los productos elaborados con arándanos apenas tienen efecto.

Estas son las conclusiones finales

A pesar de que los resultados aún están sujetos a la valoración de investigaciones futuras, la revisión sugiere que los productos derivados de arándanos pueden contribuir, con alta probabilidad, a la reducción del riesgo de infecciones urinarias en mujeres que padecen infecciones recurrentes y en niños, así como posiblemente en individuos que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas genitourinarias.

Sin embargo, y según subraya la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el caso de personas de la tercera edad que residen en centros de atención y en mujeres embarazadas, así como en personas con afectaciones neuromusculares en la vejiga, los productos de arándanos pueden tener escaso o nulo efecto en la prevención de infecciones urinarias.