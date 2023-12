El pescado al horno barato que se hace en menos de 15 minutos y Arguiñano recomienda para Nochevieja

El pescado sano y barato que Arguiñano recomienda para Nochevieja (Atresmedia, Montaje Infobae).

Nochevieja a la vuelta de la esquina y con ella las prisas para preparar un menú de calidad que guste a nuestros invitados. No es una tarea fácil, ya que es necesario superar múltiples obstáculos: el elevado precio de los alimentos, los gustos e intolerancias de los comensales y el cálculo adecuado de la cantidad de comida a cocinar. Por ello, es una buena opción seguir los consejos de los grandes chefs españoles. El más popular, Karlos Arguiñano, nos presenta un plato que quizás no estaba entre tus prioridades, pero que es sano, fácil y rápido de hacer.

Nos referimos al salmonete, un pescado semigraso de fango y de roca que se encuentra en abundantes cantidades en el Mediterráneo, pero también en el Golfo de Vizcaya y en las costas atlánticas. Se trata de un alimento rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, proteínas, yodo, selenio, fósforo, vitamina B6, B12 y vitamina D. En consecuencia, es una opción muy saludable para la cena de Fin de Año.

Además, otro punto a su favor es su precio. Es uno de los pescados más baratos con un precio que oscila entre los 6 y los 17,50 euros el kilo. Si te decides por él disfrutarás de una carne blanca de excelente sabor. Veamos cómo es la receta al horno que propone Arguiñano.

Los salmonetes al horno que recomienda Arguiñano

Tiempo de elaboración: 15 minutos

Raciones: cuatro personas

Ingredientes:

4 salmonetes de ración

400 ml de leche

20 gr de dulce de manzana

Media vaina de vainilla

1 cucharada de vinagre

Sal

Perejil

1 coliflor pequeña (600 gr)

20 gr de mantequilla

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

10 hojas de cebollino

Un poco de pimienta

Elaboración:

El proceso de la elaboración de los salmonetes es muy sencillo. En primer lugar, debemos esparcir un poco de aceite sobre una bandeja de horno. A continuación cogemos los filetes de los salmonetes, los salpimentamos y los colocamos sobre esa misma bandeja con la piel hacia arriba. Los echamos un poco de aceite por encima y los horneamos durante cuatro minutos a una temperatura de 230ºC. Mientras los horneamos es un buen momento para hacer la vinagreta. Basta con poner el dulce de manzana en un bol y meterlo en el microondas hasta que se funda. Una vez extraído le añadimos dos o tres cucharadas de aceite, una cucharada de vinagre, un poco de sal y otro tanto de cebollino picado. Finalmente, lo mezclamos todo bien y aderezamos los salmonetes horneados con esta salsa.

Cómo eliminar las espinas de los salmonetes

Para que la experiencia culinaria sea todavía más placentera, Arguiñano propone eliminar las espinas de los salmonetes antes de cocinarlos. Infelizmente, no hay un método rápido y se requiere de paciente. Para el chef, el utensilio clave son unas pinzas que te ayudarán en el proceso.

Por qué Arguiñano perdió su estrella Michelin

Arguiñano es uno de los chefs más famosos de España, pero no tiene una estrella Michelin en la actualidad. El cocinero es dueño del Hotel Restaurante Karlos Arguiñano en Zarautz (Guipúzcoa), local que recibió la prestigiosa distinción la Guía Michelin en 1982, y que la perdió en 1998 sin lograr recuperarla hasta la fecha.

El establecimiento, abierto en 1979, se posicionó rápidamente como un icono culinario en el País Vasco y en todo el territorio nacional. Sin embargo, este galardón le fue retirado al tras la incursión del chef en la pequeña pantalla, algo que ha generado sorpresa entre críticos y seguidores, dada la alta valoración de sus comensales. El propio Arguiñano ha manifestado con cierto humor que no entiende la decisión, sugiriendo en su programa televisivo que podría ser cuestión de “envidia”. “Ramón Roteta y yo llegamos a tener una estrella Michelin. Luego nos hicimos muy famosos. Empezamos a trabajar en la televisión y así… y nos la quitaron. ¡Ay! ¡Qué envidia tiene la gente! Sales guapo y no te aguantan. Yo siempre pensé ‘cómo puede ser que me den en el 83-84 una estrella Michelin y cuando entro el 90 en la televisión me la quitan’. ¿Se me ha olvidado cocinar o qué? ¡Para nada!”, explicó.

Karlos Arguiñano es padre de siete. Seis de ellos han seguido sus pasos y de alguna manera están implicados en el mundo culinario

En el transcurso de una entrevista en 2022 al diario 20minutos, Arguiñano manifestó que no le preocupaba la pérdida de la estrella Michelin, ya que a pesar de no contar con la distinción, sentía que su carrera y el reconocimiento popular le habían llevado “a las nubes”.