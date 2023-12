Lola Índigo, en ‘El Hormiguero’: “Mi pareja ideal tiene que ser de pueblo y tener un huerto”

Lola Indigo en 'El Hormigo'. (Flickr)

Al ritmo de GRX, su nueva canción, ha llegado Lola Índigo al plató de El Hormiguero, donde además de promocionar su nuevo proyecto ha querido enfatizar el homenaje que este tema supone a sus raíces granadinas. Además, Mimi, como se llama en realidad, ha aprovechado este proyecto para probar nuevas formas de hace música a través de canciones de diferentes estilos que domina a la perfección.

“Es el trabajo más personal que he hecho: me fui de vacaciones a una casa retirada en Albuñuelas, un pueblo de Granada, y acabé haciendo un disco. Junté a todos mis amigos artistas de Granada: La Plazuela, Dellafuente, Saiko, Maka, etcétera, y las canciones vinieron solas; fue una cosa increíble”, explicó la cantante.

El primer single se llama El Condenao y es precisamente una colaboración con Maka, quien “se perdió por los olivos y volvió cantando el estribillo”, según contó la artista.

Y aunque la música era lo que la llevó a sentarse junto a Pablo Motos, el presentador quiso aprovechar su presencia para conocerla un poco mejor y es que, pese a su fama, hay muchas facetas desconocidas de Mimi. Por eso, no dudó en preguntarla por su vida más personal: “Me han dicho que tienes un amor platónico en tu pueblo”, le dijo a su invitada, que le contestó entre risas: “Es mi mejor amigo, pero algo hubo en el pasado”.

Fue así como Lola Índico terminó confesando que, en caso de tener pareja, no le gustaría que fuera “famosa”. “Mi peluquero tiene un tatuaje con el que me identifico: con una diva en la habitación es suficiente”. ¿El motivo? Prefiere separar todas las facetas de su vida: “Es que me agobiaría al tener una pareja artista porque todo el día hablando de música... Ya lo hago en el trabajo y en casa no me gustaría”, reconoció.

Ante tales declaraciones, Pablo Motos no pudo más que preguntar si tiene alguna lista con los requisitos o cualidades que le gustaría que tuviera su “pareja ideal”. “Tendría que ser de pueblo, tener un huerto y que sepa cocinar”, contestó la cantante. Y tras escucharla, entre risas, el presentador parece que podría ocupar este puesto y es que, según dijo: “excepto por la diferencia de edad, cumplo todos los requisitos porque cocino poco, pero lo hago muy bien”.