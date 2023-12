Pablo Motos, su mensaje a Isabel Preysler ante su esperado regreso a 'El Hormiguero' casi una década después

Ocho años después de su primera y única visita a 'El Hormiguero', Isabel Preysler volverá a ser entrevistada por Pablo Motos y sus hormigas este jueves 14 de diciembre. Si en su debut en el programa de Antena 3 hace casi una década presentó su propia marca de cremas, ahora promocionará su documental en Disney+, 'Isabel Preysler: Mi Navidad', en el que muestra cómo se viven las fechas más entrañables del año en su familia y en su mansión de Puerta de Hierro. Un esperadísimo regreso a uno de los programas más vistos en el que además podría coincidir con su hija Tamara Falcó, ya que es el jueves el día en el que la marquesa de Griñón visita semanalmente el plató. ¡El morbo está servido! Presumiendo de que el equipo de 'El Hormiguero' "es el mejor" durante la fiesta de Navidad que Atresmedia celebró este lunes en el Teatro Real -donde ejerció de escudero de Pilar Rubio, que desmintió tajantemente los rumores de crisis con Sergio Ramos- Pablo Motos ha confesado "su orgullo" porque Isabel haya elegido su programa para reaparecer en televisión y no ha dudado en mandarle un mensaje. "Es la número uno. No se puede decir más en menos. Es la mejor, no hay otra como ella y no creo que haya otra como ella. Creo que es la mejor" ha asegurado rendido completamente a la 'reina de corazones'. Y si la ex de Mario Vargas Llosa es inimitable, el presentador tampoco se ha quedado atrás en sus piropos a Tamara, a la que ha definido como "otra crack extraordinaria". ? ?