Pedro Sánchez y Zapatero llenan IFEMA para sacar músculo y celebrar la formación del nuevo Gobierno

Pedro Sánchez participa en un acto del PSOE en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Lleno absoluto en IFEMA. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha dado un baño de masas en el acto organizado por su partido este domingo. Los socialistas han reunido a más de 9.000 simpatizantes en el popular recinto ferial de Madrid para celebrar la formación del nuevo Gobierno y sacar músculo en plena polémica por la ley de amnistía. Además de Sánchez, también han intervenido José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha volcado en la campaña del PSOE para las elecciones generales del 23J, y Cristina Narbona, presidenta del partido.

El acto ha arrancado poco después de las 12.00 con la intervención de Cristina Narbona, que ha agradecido el “esfuerzo” de la militancia y los trabajadores del PSOE, blanco de críticas para la derecha y la extrema derecha. “Llegó el momento de agradecer vuestro apoyo y lamentar los ataques sufridos en las sedes socialistas, particularmente en nuestra sede de Ferraz”, ha defendido. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el siguiente en tomar la palabra. El expresidente ha valorado de forma positiva la ley de amnistía y ha garantizado que “mira al futuro”.

Zapatero ha recordado que “solo los grandes cambios, los que de verdad hacen un país mejor, se hacen con valentía”, motivo por el que ha querido reconocer la actitud de Pedro Sánchez y el núcleo duro del partido. El expresidente ha criticado la actitud del PP, empecinado en su cruzada contra la amnistía, para luego repasar la actitud de los populares con los avances sociales cosechados por los socialistas. “Todo lo que no les gusta es inconstitucional. Lo vimos cuando le dimos luz verde al matrimonio homosexual y a la ley de interrupción voluntaria del embarazo”, ha añadido.

Pedro Sánchez y Zapatero se saludan durante el acto del PSOE en IFEMA. (Jesús Hellín / Europa Press)

El histórico socialista ha calificado de “patética” la actitud de la derecha y la extrema derecha, que tratan de “enredar” en Bruselas y “cuestionar la tarea del Gobierno de Pedro Sánchez”. Zapatero cree que la amnistía servirá para “unir” España y Cataluña, aunque los populares se han comprometido a dar la batalla tanto en Europa como en los tribunales. “El otro día Feijóo decía que Sánchez tiene que ser analizado por un experto por si tiene alguna patología. Lo vi y me quedé pensando si era la sonrisa, que juega al baloncesto... Pero en realidad, la única patología que tiene Sánchez es que siempre les gana”, ha terminado.

El PSOE ha movilizado sus bases en todas las comunidades autónomas, además de fletar varios autobuses. El acto ha contado con la presencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso, varios líderes territoriales y el grueso de los ministros del recién estrenado Gobierno. La ausencia de Emiliano García Page, crítico con la medida de gracia, ha sido una de las más sonadas. Las tres vicepresidentas del PSOE, Nadia Calviño, Teresa Ribera y María Jesús Montero, han arropado al presidente, que ha reaparecido dos días después de su polémica visita a Israel y Palestina.

La estrategia del “keep calm & carry on”

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reaparecido este domingo tras su visita a Oriente Próximo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reprochado la actitud del jefe de los socialistas y de su homólogo belga, que han tachado de “insoportable” la cifra de palestinos muertos. Sánchez y Alexander de Croo, que han acudido como representantes de la Unión Europea, también han rechazado la ofensiva del “grupo terrorista” Hamás. La postura del jefe del Ejecutivo ha levantado ampollas en los equipos de PP y Vox, que han calificado de “ocurrencia” la posibilidad de reconocer unilateralmente el Estado de Palestina.

Pedro Sánchez ha aprovechado el multitudinario acto del PSOE para recordar que la condena no es una cuestión “de partidos ni ideologías”, sino de “humanidad”. El recién elegido presidente ha dedicado parte de su intervención a responder las “críticas” vertidas por la derecha y la extrema derecha. “Esta oposición siempre está en el no. No les voy a pedir que estén con el Gobierno, pero sí que les voy a exigir que estén con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno de España”, ha añadido.

El líder de los socialistas ha reivindicado la formación del nuevo Ejecutivo y ha situado la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar. “Santos Cerdán está muy contento, y yo también. El motivo es que vamos a tener por delante otros cuatro años de Gobierno progresista”, ha apuntado, con una clara referencia al papel de su número tres como negociador con Junts. El presidente también ha valorado el “buen hacer” de Zapatero, que “ha sido crucial para todo lo que hemos logrado”. Pedro Sánchez ha tirado de humor y ha desgranado la que será la “estrategia” del partido durante toda la legislatura: “Keep calm & carry on”.

