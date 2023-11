Feijóo le pide a Sánchez que deje a un lado las “ocurrencias” y no alimente un “conflicto diplomático” con Israel

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Eduardo Parra / Europa Press)

La visita de Pedro Sánchez a Oriente Próximo sigue dando que hablar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado las “ocurrencias” del presidente del Gobierno y le ha pedido que “no cree un conflicto diplomático en un contexto de conflicto bélico”. El líder del PSOE se ha reunido esta semana con Benjamín Netanyahu en Israel para recriminarle “el número de palestinos muertos” y pedirle un “alto el fuego duradero”, siempre sin dejar de reconocer el derecho a la “legitima defensa”. Sánchez también se comprometió a reconocer el Estado de Palestina, incluso de forma unilateral.

“Hoy España es un país menos fiable internacionalmente y tenemos una política exterior absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamás”, ha lamentado Feijóo. Pedro Sánchez, durante su viaje a los territorios afectados por la guerra, ha condenado de igual forma las “atrocidades” de Hamás, unas palabras que también secundó el primer ministro belga, Alexander de Croo, con el que ha viajado hasta Oriente Próximo.

Israel ha respondido con contundencia y ha acusado a Sánchez de “apoyar el terrorismo”, una afirmación que ha desmentido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: “Es falso e inaceptable”. La crisis diplomática parece evidente y Netanyahu ha convocado a las embajadoras de España y Bélgica para “una dura conversación”. Pedro Sánchez y Alexander de Croo, que han acudido como representantes de la Unión Europea, han rechazado la ofensiva de Hamás y han denunciado la muerte indiscriminada de civiles por parte de las fuerzas israelís. Feijóo, en cambio, sugiere que la postura del PSOE ha “roto el consenso” de los Veintisiete.

Que una organización terrorista haya felicitado a Pedro Sánchez por sus declaraciones lo dice todo del resultado de su viaje a Oriente Medio.



Todo el Gobierno debe condenar el terrorismo de Hamás y aclarar si va a romper relaciones diplomáticas con Israel. pic.twitter.com/0fZnpHVIT1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 26, 2023

“Es evidente que nosotros no nos vemos reflejados en la política exterior de este Gobierno”, ha repetido el líder del PP. Feijóo ha criticado que Sánchez no le haya “consultado” su postura y ha calificado de “ocurrencia” la posibilidad de reconocer el Estado de Palestina. Además, ha pedido información sobre las “relaciones diplomáticas” y ha tachado de “falta de respeto” el discurso del líder socialista en Israel. “España ha perdido prestigio internacional y nuestra reputación hoy es peor que hace 48 años”, ha añadido. Más de 14.000 personas han muerto en Palestina por los bombardeos israelís, entre ellos 6.000 niños.

Hamás ha agradecido la “postura clara y audaz” que han adoptado tanto Pedro Sánchez como el primer ministro belga. El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha pedido “explicaciones” inmediatas: “La misión diplomática de Sánchez representando a la UE acaba con terroristas dándole las gracias por su audacia”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de “absoluta vergüenza” la política exterior adoptada por el dirigente español.

Pedro Sánchez: “Esta oposición siempre está en el no”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su condena a la muerte de civiles palestinos a manos de Israel. El líder de los socialistas ha reunido a la plana mayor de su partido en un multitudinario acto en IFEMA, donde ha reiterado su disposición al reconocimiento unilateral de Palestina como Estado. Esta propuesta abrió una crisis diplomática con Israel el pasado viernes, después de su viaje oficial a Oriente Próximo. El secretario general del PSOE, que se ha dado un baño de masas ante 9.000 simpatizantes, ha condenado tanto los “atentados terroristas de Hamás” como la “muerte de civiles palestinos”.

Pedro Sánchez ha aprovechado para recordar que la repulsa no se tata de una cuestión “de partidos ni ideologías”, sino de “humanidad”. El recién elegido presidente ha dedicado parte de su intervención a responder las “críticas” vertidas por la derecha y la extrema derecha. “Esta oposición siempre está en el no. No les voy a pedir que estén con el Gobierno, pero sí que les voy a exigir que estén con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno de España”, ha indicado.