Cuánto cuesta comer en DiverXO de Dabiz Muñoz, el restaurante del mejor chef del mundo y el más caro de España

“Bienvenido al mundo onírico de Dabiz Muñoz”, así abre el portal web del restaurante del prestigioso chef. Muñoz ha vuelto a alzarse por tercer año consecutivo como el mejor cocinero del mundo, según los premios The Best Chef Awards 2023. Albert Adrià, del barcelonés Enigma, ocupa la segunda posición del ránking. La eslovena Ana Roš se hizo con el tercer puesto.

El restaurante DiverXO saltó rápido a los titulares de grandes cabeceras. A día de hoy continúa estando en el punto de mira de las grandes revistas. Y es que en la actualidad este establecimiento se erige como el cuarto mejor del mundo y propone una oferta muy original a sus comensales. Sin embargo, pese a tener un sello muy característico, lo cierto es DiverXO llevaba perdiendo dinero durante 15 años, por lo que el precio de su menú continuó aumentando hasta los 365 euros. Ahora bien, son muchos los que critican sus desorbitados costos.

Este es el motivo por el que es tan caro comer en DiverXO

Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.

DiverXO es uno de los restaurantes más caro de España. Así, cuando las redes se hicieron eco del elevado precio del menú, las críticas emergieron de forma inmediata. Sin embargo, el chef quiso dar a conocer el motivo de esta decisión.

“La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existe en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir, es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta”, explicó Muñoz en Madrid Fusión ante el debate generado por la subida del precio

El chef Dabiz Muñoz (Europa Press).

Esto es lo que puedes comer en DiverXo por 365 euros

El emblemático restaurante madrileño DiverXO cuenta con tres estrellas michelín. Además, el local destaca por su exclusivo menú degustación La cocina de los cerdos voladores, considerado el más caro de España y descrito como “un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz”, según la web del local.

Ahora, la oferta es única y no hay opción a réplica. La experiencia culinaria se compone de una serie de platos de alta cocina que combinan sabores de origen español con ingredientes exóticos de Asia y otras partes del mundo. La propuesta gastronómica promete trasladar a los comensales a un universo gastronómico único. Para ello, cuenta con recetas tan exóticas como los camarones de Galicia bañados en miel de Yucatán; la Laska Singapore, que combina lengua de vaca con caviar de montaña o el caldo ligero de tendones de vaca con galanga y leche de coco fresca.

Además, la innovación no sólo se queda en el plato, sino que Muñoz también busca sorprender con una puesta de escena teatral. Así, esta experiencia pasa por una cuidada presentación de los platos y un ambiente que promete ser una extensión de su creatividad culinaria.

