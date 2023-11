El español Dabiz Muñoz, elegido por tercer año consecutivo como el mejor chef del mundo

El cocinero español Dabiz Muñoz ha sido elegido como el 'mejor chef del mundo' por tercera vez al liderar el Top 100 mundial de los premios 'The Best Chef Awards 2023', en una gala que se ha celebrado en Yucatán (México). En concreto, el creador de DiverXO, StreetXO y RavioXO, que cuenta con tres estrellas Michelin, ha vuelto a revalidar el título en este ranking elaborado con los votos de cocineros y profesionales del sector. "Mejor chef del mundo 2023, los sueños se cumplen si luchas por ellos, si crees en ti y siempre buscas tu mejor versión. Gracias a la vida, a la gastronomía, a mis compañeros, a The Best Chef Awards y a mis equiposXO, sois increíbles, esto es gracias a vosotros, os quiero y os admiro", ha asegurado el chef madrileño en su perfil de Instagram. El podio de este certamen internacional ha contado con el también español Albert Adriá (Enigma), que se ha situado en la segunda posición, tan solo por detrás de Muñoz, mientras que la eslovena Ana Ros, se ha alzado con la tercera plaza. La gastronomía española ha estado presente en el 'top 10' con Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) en el quinto puesto, los barceloneses de Disfrutar, en el séptimo, Joan Roca (Celler de Can Roca), en el octavo. También figuran en este ranking Angel León (13), los hermanos Javier y Sergio Torres (20), Eneko Atxa (26), Quique Dacosta (30), Diego Guerrero (42), Paco Roncero (60) y el cordobés Paco Morales (82). 'The Best Chef Awards' es un proyecto lanzado por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau que da prioridad a los votos de los cocineros a través de una lista centrada en chefs y basada en los votos de profesionales (cocineros, periodistas y foodies viajeros).