Feijóo saca a sus barones contra los “favoritismos” de Sánchez: Ayuso, Juanma Moreno y Mañueco se revuelven por la deuda catalana

Presidentes autonómicos del PP junto con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra - Europa Press)

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha sacado a todo su elenco autonómico para cargar contra el acuerdo entre el PSOE y ERC que asegura los votos republicanos en la investidura de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Buruaga, María Guardiola, López Miras, Jorge Azcón y Alfonso Rueda han salido en aluvión para criticar los compromisos socialistas con ERC y, de paso, hacer sus propias peticiones.

El acuerdo contempla el traspaso integral de Rodalies y Regionals a la Generalitat de Catalunya y la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana a través de un mecanismo extensible al resto de comunidades autónomas. Este último punto ha sido el de más fricción para los presidentes autonómicos.

La mayoría de los barones del PP han publicado este jueves un mensaje en sus cuentas oficiales de X (antes Twitter) tras hacerse público el acuerdo entre el PSOE y ERC. Juanma Moreno ha criticado que Sánchez perdone al independentismo 15.000 millones de euros de deuda más 13.000 millones de intereses. “Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas”, ha dicho el presidente andaluz. Sin embargo, ha aprovechado la ocasión para lanzar su propio reclamo: 17.800 millones de euros al Estado, lo equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts, además de un fondo de compensación para recaudar 15.000 millones de euros que, a su juicio, es lo que ha perdido Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica.

“Tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no”, ha sentenciado.

Sánchez le perdona al independentismo 15.000 M€ de deuda más 1.300 M€ de intereses.#Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. Por tanto, reclama:



— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 2, 2023

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que “la Democracia se vende”, también en alusión al acuerdo con ERC para condonar la deuda catalana. “Sánchez es un peligro para España”, ha dicho la jefa del Ejecutivo madrileño, manifiestamente contraria al perdón de la deuda que, en su comunidad autónoma, no existe. También ha acusado a los socialistas de convertirse en independentistas por su silencio en todas las comunidades.

Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha amenazado con ir a los tribunales para defender su territorio y la igualdad de todos los españoles. “No nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de la deuda”, ha advertido sobre el acuerdo con ERC, que a su juicio genera “desigualdad” entre todos los españoles y da carta de naturaleza a “favoritismos” que supondrán agravios para las comunidades y para el conjunto de España.

María José Sáenz de Buruaga también ha sido firme al criticar el “trato distinto” entre ciudadanos, y ha asegurado que el acuerdo con ERC para condonar la deuda catalana es una “discriminación a las demás regiones”. “¡Basta ya de tanta indignidad!”, ha lanzado en su cuenta de X. Lo mismo que ha criticado la presidenta extremeña, María Guardiola, rechazando este acuerdo “absolutamente indigno” que supone demoler el principio de igualdad entre comunidades y otorgar “privilegios” incompatibles con el marco constitucional.

Desde Murcia, su presidente, Fernando López Miras, ha advertido que no permitirá más desigualdad, por lo que, al igual que Mañueco, acudirá a los tribunales de justicia. El presidente murciano ha criticado que el PSOE no cuente con el resto de comunidades autónomas para tomar esta decisión. El de Aragón, Jorge Azcón, no ha amenazado con ir a los tribunales, pero ha criticado que el PSOE siga creando “españoles de primera y de segunda”. “La condonación de parte de la deuda de Cataluña pactada entre el PSOE y ERC es un disparate absoluto”, ha advertido el dirigente, que destaca que esta decisión afecta a todos los españoles y genera desigualdades entre los mismos.

— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 2, 2023

Por último, el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también ha lamentado este acuerdo del que asegura que advirtió hace una semana. “Hoy, por desgracia, ya es oficial. Cómo me gustaría haberme equivocado”, ha lamentado Rueda, que ha subrayado la postura de la Xunta: “No toleraremos ser menos que ninguna comunidad”.

Génova prevé más cesiones y critica el “pago” a ERC

Feijóo ha firmado la crítica de sus presidentes autonómicos, asegurando que Sánchez está dispuesto a todo por seguir en el poder, como pactar los 15.000 millones de euros de todos los españoles por los votos de ERC. A su juicio, este acuerdo para la amnistía abre la puerta a un referéndum en Cataluña.

“Dinero por votos. Lo peor es que nadie conoce el límite de su inmoralidad”, ha sentenciado.

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha dicho que el acuerdo de este jueves supone “comprar los votos que necesita Sánchez para hipotecar la igualdad de todos los españoles, el Estado de Derecho y los recursos de los ciudadanos para acceder a los mismos servicios”. En el mismo tono que los presidentes autonómicos, Gamarra ha cargado contra la desigualdad entre territorios que supone este pacto, y ha augurado más cesiones “en los próximos días”, tal y como ha reconocido Pere Aragonès. “Tras la amnistía vendrá el referéndum y la autodeterminación”, ha avanzado.

“No lo hace en nombre de España, sino en su nombre, y no por convivencia, sino por conveniencia”, ha subrayado en referencia a Pedro Sánchez.

También se ha pronunciado en una entrevista en RNE el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado que el Partido Popular plantará cara a Sánchez porque estos acuerdos no son ni de recibo ni pertinentes. Ha recordado que, para el PP, la amnistía es inconstitucional, por lo que su obligación es “frenarla”.

Con todo, ha asegurado que el problema no son los independentistas, sino Pedro Sánchez, a quien ha apodado como “Pedro Trampas”. “La amenaza real para la democracia es Pedro Sánchez y todo lo que está dispuesto a aceptar para seguir siendo presidente, condiciones que no son ni razonables, ni legales, ni justas”, ha aseverado.