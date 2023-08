A qué hora juega Alcaraz contra Djokovic: horario y dónde ver el partido de la final del Masters 1.000 de Cincinnati

Aug 19, 2023; Mason, OH, USA; Carlos Alcaraz, of Spain, looks over at his coach after defeating Hubert Hurkacz, of Poland, during the semifinal of the Western & Southern Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Albert Cesare-USA TODAY Sports

Tras un partido que se puede calificar de agónico y una remontada épica, Carlos Alcaraz está en la final del Masters 1.000 de Cincinnati. El español tuvo que remar otra vez a contracorriente para superar a un increíble Hubert Hurkacz (2-6, 7-6(4) y 6-3) en un partido que se extendió a las 2 horas y 18 minutos. Su rival será un viejo conocido para el tenis español por sus épicas batallas con Rafa Nadal, y ahora con el murciano, Novak Djokovic. El serbio pasó a la final tras un intenso partido contra el alemán Alexander Zverev ((5)6-7, 7-5).

Ambos tenistas vuelven a cruzarse en una final, tras hacerlo en Wimbledon, donde el español logró doblegar al serbio en un partido que será recordado como uno de los mejores del torneo. Así, Alcaraz intentará reeditar esa gesta ante el ganador de 23 Grand Slams en una superficie totalmente diferente a la hierba del torneo londinense. Con su victoria ante Hurkacz, el español consigue su primera final en Cincinnati, pero lo que es más importante, se asegura mantener el número uno en el ránking de la ATP.

El camino no ha sido fácil, pues durante todo el torneo ha mostrado blancos y negros en su nivel de juego. Muestra de ello es que ha perdido un set en todas las rondas del torneo: primero derrotó en segunda ronda a Thompson (7-5, 4-6 y 6-3), después se tomó la venganza en octavos ante uno de los tenistas que más le incomoda de todo el circuito, Tommy Paul (7-6, 6-7 y 6-3), para terminar remontando los dos últimos partidos, primero en cuartos contra Purcell (4-6, 6-3 y 6-4). Y con Hurkacz, más de lo mismo.

El español sigue buscando sensaciones y adaptándose a la pista dura de cara a la prueba reina en esta superficie: el US Open, que comienza el próximo 28 de agosto. El vigente campeón del torneo tiene la prueba de fuego en esta final contra Djokovic para consolidar su juego en una superficie en la que, de momento, ha dejado algunas dudas en el aire sobre su juego. No obstante, el partido se configura como la antesala perfecta para una posible final en tierras neoyorkinas, donde todo amante del tenis espera ver una batalla épica entre estos los dos mejores tenistas del mundo.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Alcaraz y Djokovic?

Alcaraz y Djokovic lucharán este domingo 20 de agosto por el título del Master 1.000 de Cincinnati. El encuentro se disputará no antes de 22:30 h (hora peninsular). Como todo el Masters 1.000 de Cincinnati, la final se podrá ver en Movistar Plus+, a través de los canales Vamos y Movistar Plus+ Deportes, y también en ATP Tennis TV de manera online.

