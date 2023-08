Cristina Pedroche comparte su difícil postparto: “Me da pánico salir a la calle”

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Ser madre era el gran sueño de Cristina Pedroche y durante su embarazo se esforzó para estar lo más preparada posible de cara al nacimiento y las primeras semanas de su hija. Sin embargo, son muchas las cosas que ha ido aprendiendo en estos días y que no se acercan a la idea que se había hecho. Una de ellas es el postparto, que está siendo más duro de lo esperado.

Si bien ha bajado la frecuencia de sus publicaciones en Instagram, especialmente tras ser objeto de duras críticas, la presentadora no se ha olvidado de sus muchos seguidores y ha compartido una nueva publicación en la que ha vuelto a mostrar sus sentimientos. Eso sí, en esta ocasión ha decidido eliminar la opción de recibir respuestas, evitando así posibles críticas o comentarios dañinos.

“Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre”, ha comenzado escribiendo, para después describir que “mi posparto está siendo intenso”. En estos momentos, no es capaz de controlar sus sentimientos y se encuentra en una montaña rusa constante que no deja de fluctuar: “No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar ‘estable’”, ha reconocido.

El ‘problema’ no estaría en Laia, como se llama su hija, pues dice de ella que “es buenísima y casi ni llora”, más bien en la intensidad de sus sentimientos. Cuando la pequeña no está bien y llora, Cristina siente “que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía”, prosigue en el post.

“Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué. En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir”, reconoce con rotundidad. Todas sus preocupaciones están puestas en la pequeña, “que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…”, y esto está provocando que no esté siendo “fácil” para ella pese a que está trabajando en ello.

“Hoy (14 de agosto) como era su cumplemés, hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos”, señala la presentadora, verbalizando así sus miedos.

Y es que ella es consciente de que tiene que relajarse “para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir”, continúa. Para terminar, ha querido dar las gracias a todos aquellos que la están ayudando y haciéndole sentir “que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento”. “Poco a poco volveré, lo prometo”, termina escribiendo.

