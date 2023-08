Aluvión de críticas a Cristina Pedroche tras mostrar su figura postparto

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/cristipedroche)

Han pasado tres semanas del día más importante de la vida de Cristina Pedroche, el nacimiento de su hija Laila. Desde entonces, la presentadora se ha enfocado en cuidar a su bebé y recuperándose del gran acontecimiento de dar a luz a la pequeña, un hecho del que ha dado gran cantidad de detalles a sus seguidores y que sigue siendo su principal tema de conversación, despierta mucha curiosidad.

Tras contar los pasos de su parto, ahora se ha puesto ante la cámara de su teléfono móvil para mostrar cómo está su cuerpo tres semanas y dos días después de nacer el bebé. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, mostrando una fotografía y un vídeo en el que, en bikini, muestra cómo ha cambiado su físico tras el parto y cómo se ha recuperado en estos días.

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

“Tres semanas y dos días de postparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación”, ha escrito en el post, en el que se la puede ver mostrando su tripita o los glúteos.

Y aunque su publicación parecía tener como objetivo mostrar al mundo que es posible volver a la figura de antes tras tener un bebé es posible, el resultado ha sido muy diferente. Especialmente en la red social Twitter, Cristina ha recibido un aluvión de críticas, ya que señalan que sus logros pueden hacer sentir mal a otras madres que no tienen los mismos recursos.

“Pero sobre todo muchísima pasta para pagar a muchísima gente que te ayude en casa, con tu bebé, con tu físico... Presumir de esta manera, ocultando el principal factor, es contribuir a las frustraciones ajenas”, le ha señalado un usuario, logrando miles de ‘Me gusta’.

Cristina Pedroche pocas horas después de dar a luz a su hija. (instagram.com/cristipedroche)

Otro de ellos, por su parte, señala en Instagram que en su recuperación “no hay milagros ni suerte, lo que hay es dinero. Dinero para que alguien te cuide al bebé mientras tú haces todo ese ejercicio, esa meditación… Dinero para que alguien te haga la casa, te vaya a comprar y demás tareas que el resto de madres trabajadoras de clase obrera, sí que hacen. Que es tu dinero y haces con él lo que quieras, es lícito, pero con este mensaje no haces más que desmerecer a las madres que no consiguen los ‘resultados óptimos’ en 3 semanas”.

Esta línea de pensamiento se repite en otras respuestas: “Todo eso está muy bien, el problema viene cuando no tienes tiempo porque te pasas el día trabajando, cuando aún así no llegas a fin de mes, cuando no te da tiempo ni a hacerte de comer y comes lo primero que pillas, en fin, lo que viene siendo ser de clase trabajadora”, afirma otro usuario de las redes.

