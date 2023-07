La aplaudida decisión de Cristina Pedroche y David Muñoz sobre el nombre de su primera hija

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Cristina Pedroche and David Munoz attend 10th anniversary of Alain Ducasse at The Dorchester on October 23, 2017 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Alain Ducasse at The Dorchester )

Cristina Pedroche y David Muñoz acaban de dar la bienvenida a su primera hija y ya la han presentado a sus seguidores. Después de que la presentadora diera a luz en la madrugada de este viernes, tanto ella como el chef han compartido en su Instagram una fotografía en la que aparecen ambos sujetando la mano de su bebé, una publicación que han aprovechado para desvelar el nombre de su pequeña y un detalle que ha sido muy aplaudido.

“Te amaremos y protegeremos siempre”, escribe la madrileña, que a continuación desvela el nombre de su hija: Laia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el orden escogido para los apellidos, y es que la pequeña se llama Laila Pedroche Muñoz, por lo que sus progenitores han decidido invertir el esquema tradicional de apellidos y que lleve el de su madre en primer lugar, un pequeño gesto que, pese a estar permitido por la ley española desde hace años, es poco común, sobre todo entre personajes famosos.

Publicación de Cristina Pedroche y David Muñoz para presentar a su hija, Laia. (Instagram)

Tal y como desveló este viernes Semana, Cristina Pedroche tuvo un parto “rápido, natural y sin complicaciones” en el Hospital Montepríncipe de Madrid, donde ingresó en la tarde del jueves para dar a luz a su hija. Para evitar filtraciones y gozar de una mayor tranquilidad, la presentadora reservó un ala del centro hospitalario que, además, no estaba en la planta de maternidad.

El hipnoparto

Durante su embarazo, la comunicadora habló en varias ocasiones sobre su intención de que la llegada al mundo de su hija fuera de la forma más natural posible y con las mínimas intervenciones externas. Para ello, se entrenó en la técnica del hipnoparto, con la que se recurre a la meditación y a la positividad para tener un parto más cómodo, siempre supervisado por profesionales para cualquier contratiempo que pueda surgir.

Cristina Pedroche, en una fotografía compartida en su perfil de Instagram.

Según explicó en Zapeando, pese a las confusiones que pueda generar el nombre en esta técnica “nadie te hipnotiza, es controlar tu respiración y hacer mucha meditación”. “Lo primero que tienes que hacer es decirte afirmaciones. No puedes hablar en negativo, sino todo el rato en positivo”, proseguía relatando la presentadora de Love Island. Así, desveló que en el momento del parto ella no tendría contracciones, sino “olas uterinas”.

“Entonces no te van a poner una epidural, te van a poner un rompeolas”, bromeaba el presentador del formato de laSexta, Dani Mateo. Pero Cristina explicaba entonces que el objetivo de esta técnica es tener un parto lo más natural posible. “A lo mejor no me la tengo que poner”, dijo con respecto a la anestesia epidural.

