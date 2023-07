Cristina Pedroche cuenta los detalles de su parto: “No me acordé de la epidural”

Cristina Pedroche en una imagen de redes sociales. (instagram.com/cristipedroche)

Cristina Pedroche continúa recuperándose del gran acontecimiento que fue el nacimiento de su hija, Laia, el pasado 14 de julio. Tras compartir algunos retazos de sus primeros días como madre, ha regresado con fuerza a sus redes sociales para contar los detalles de cómo fue su parto. Para resolver las dudas de sus seguidoras, la presentadora ha abierto una ronda de preguntas que ha respondido con su naturalidad de siempre.

La de Vallecas ha comenzado explicando que tuvo un parto “vaginal y natural, que no necesitó epidural ni sufrió desgarros. “El día 13 a las 4 de la mañana empezaron las contracciones con intensidad, pero venían cada 6-10 minutos, todavía no eran regulares. Así que estuve en la cama tumbada y concentrada en la respiración cada vez que venía una ola uterina más intensa”, ha comenzado narrando a sus seguidores. Siempre en contacto con su matrona, que por la mañana le recomendó “meterme la pelota de pilates en la ducha”, terminó disfrutando de un último baño en la piscina que le ayudó a sentirse menos pesada.

Finalmente ingresaba a las 21 de la noche, con 5 centímetros de dilatación y todas las ganas de conocer a la niña, que “nació a las 00:10 horas del día 14 de julio”. “No me acordé de la epidural, estaba muy tranquila”, sigue contando sobre la que sin duda ha sido la pregunta más repetida y es que pudo controlar el dolor gracias a la preparación que había realizado. “No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, solo un pequeño punto que ya se ha reabsorbido. La respiración fue mi gran aliada”, afirma Pedroche.

Cristina Pedroche horas antes de dar a luz. (instagram.com/cristipedroche)

Pese a que todo salió mejor de lo que esperaba, también ha reconocido que hubo momentos de mucho dolor: “Había leído tanto que sabía que había mujeres que cuando ya les quedaba muy poco para dar a luz decían: ‘no puedo más, me voy a morir’. Y que después incluso algunas no se acordaban de haberlo dicho. Cuando yo dije esa frase fui totalmente consciente de estar diciéndola y aunque el dolor era muy fuerte sonreía porque sabía que ya estaba todo hecho, que en pocos minutos conocería a mi hija”.

Posparto

Cristina Pedroche también ha hablado de cómo está siendo el posparto para ella, una etapa que define como “muy dura”. “A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras. La lactancia es muy dura y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora estoy mucho mejor. Y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal, que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola”, ha explicado en otra publicación.

Cristina Pedroche ha confesado que la lactancia ha sido un reto. instagram.com/cristipedroche)

La lactancia es otro punto que tampoco está siendo como se esperaba, según ha confesado. “Me salieron dos grietas, una en cada teta. Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...”, ha añadido, desvelando que la situación se resolvió gracias al acompañamiento de su familia y de una experta en lactancia que le ha dado las claves para que sea lo mejor posible tanto para ella como para Laia.

