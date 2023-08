El restaurante de Paco Roncero, uno de los más caros del mundo: menú de 1.650 euros en Ibiza

Experiencia gastronómica en Sublimotion (Instagram / @sublimotionibiza)

“Nos sentamos a comer de media unas 75.000 veces en la vida y nunca nos aburrimos. Es mágico, ¿no?”. Así da la bienvenida Paco Roncero a la web de su restaurante, Sublimotion. Este no es solo uno de los restaurantes más caros del mundo; también es, probablemente, el más tecnológico e innovador que ha sido creado hasta la fecha.

En el año 2014, Sublimotion abrió sus puertas por primera vez en la isla de Ibiza, concretamente en el lujoso complejo hotelero que la cadena estadounidense Hard Rock Cafe tiene en la Playa d’en Bossa. El precio de su menú hizo que, durante muchos años, este restaurante ostentara el título del más caro del mundo: el precio por comensal es de 1.650 euros (impuestos incluidos). Solo lo supera otro español, Quique Dacosta, que ofrece una experiencia gastronómica en su restaurante de Denia junto a la marca Dom Perignon que alcanza el precio de 4.000 euros para dos personas, es decir, 2.000 euros por persona.

Te puede interesar: Quién es Paco Roncero, chef madrileño, ‘runner’ y diseñador del menú más caro del mundo

En Sublimotion, cada noche 12 comensales se sientan en una misma mesa, dentro de una cápsula de 70 metros cuadrados. Dentro, pasa de todo. Por supuesto, se come, los platos elaborados por el chef Paco Roncero, con dos estrellas Michelin. Pero también se viven otras muchas cosas, gracias a la tecnología de la realidad virtual. Durante las dos horas y media que dura la cena, los comensales se embarcan en un viaje en el que cae comida desde el cielo, los ingredientes flotan alrededor del plato que conforman y la propia habitación se convierte en una pantalla que los envuelve.

El proyecto que Paco Roncero tenía como objetivo crear un auténtico show inmersivo que potenciara al máximo el placer de sentarse a la mesa para disfrutar de la gastronomía y el espectáculo. Gracias a la realidad virtual, se pueden visitar una decena de espacios y lugares diferentes sin moverse de la silla y disfrutar de una combinación de música, luz, proyecciones y escenarios sorprendentes. Sublimotion no es un espectáculo con cena, ni una cena con espectáculo. La comida y la función se unen en uno solo, creando una experiencia única que se repite todas las noches de verano en Ibiza. Sublimotion mantiene, así, un ritmo sin cortes e invita al comensal a entrar en ese escenario que le envuelve, convirtiéndose así en el protagonista de la experiencia

El concepto nació entre las paredes del Taller de Investigación del chef Paco Roncero, asociado con Eduardo Gonzáles, socio fundador y director creativo de Sublimotion. Su taller hace la función de un espacio gastronómico independiente a sus restaurantes, un laboratorio de investigación donde el chef desarrolla sus nuevas propuestas y técnicas gastronómicas. Este laboratorio fue el embrión de otros conceptos gastronómicos como es Sublimotion by Paco Roncero.

El chef detrás de Sublimotion

Al frente de este proyecto, como chef ejecutivo está Paco Roncero, uno de los máximos representantes de la vanguardia culinaria española dentro y fuera de nuestras fronteras. Su cocina, caracterizada por la constante búsqueda de propuestas innovadoras y por el uso de las nuevas tecnologías, le ha llevado a conseguir el reconocimiento de las guías y academias culinarias más relevantes del mundo.

El chef madirleño Paco Roncero

Todo un referente de la cocina de vanguardia española, Paco Roncero nació en 1969, en Madrid. Aunque iba a estudiar biología, cambio la matrícula en el último momento tras decidir que la cocina era su carrera soñada. Así, nació su carrera como chef, que comenzó realizando sus estudios en la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid. Hizo prácticas en restaurantes de la talla de Zalacaín (tres estrellas Michelin) y en otros lugres como el Hotel Ritz. En el año 1991 se incorporó a la plantilla del Casino de Madrid, uno de los clubes privados más exclusivos de la ciudad. Nueve años después, en el año 2000, asumió la Dirección del Casino de Madrid, ya bajo el mando de NH Hoteles, encargándose de toda la oferta gastronómica de la institución.

Durante estos más de 20 años al frente de su restaurante, el chef ha conseguido dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, reconocimientos que ponen en valor su cocina y su experimentación culinaria. En Sublimotion el cocinero madrileño ha creado platos especiales que combinan con la experiencia creada por especialistas, ilustradores, ingenieros, técnicos e ilusionistas. Además, Roncero cuenta en este restaurante con colaboraciones tan exclusivas como las de los chefs internacionales Dani García, Diego Guerrero, Elena Arzak, Toño Pérez o Ana Ros, entre otros.

Además de este proyecto, el chef tiene otros restaurantes dentro y fuera de España como Estado Puro (Madrid, Shanghái), Gastrohub, ‘O’ by Paco Roncero, La Canica, Versión Original (Bogotá), Pata Negra (Cartagena de Indias) y Paco Roncero by the Beach. Dentro del NH Collection Real Casino de Madrid dirige también Paco Roncero Catering, el resultado del deseo del chef madrileño de crear una gastronomía de calidad accesible en cualquier parte del mundo.

Seguir leyendo: