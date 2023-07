La película de zombies con la que Cillian Murphy saltó a la fama antes de ‘Oppenheimer’ y ‘Peaky Blinders’

Cillian Murphy en '28 días después'

Barbenheimer, el término que nace de la unión de Barbie y Oppenheimer, se ha convertido en el fenómero del periodo estival. No en vano, el pasado viernes medio millón de espectadores acudieron a las salas de cine españolas, la mejor cifra desde 2019. La batalla (deportiva) entre dos de las películas más esperadas del año ha generado un intenso debate en todo tipo de plataformas. También ha servido para rescatar algunas historias sobre los actores que las protagonizan.

Una de ellas es la carrera actoral de Cillian Murphy (Douglas, Irlanda, 1976), que ahora copa titulares por protagonizar la última cinta del aclamado Christopher Nolan. Antes de la ya mencionada Oppenheimer, e incluso antes de convertirse en un héroe popular al interpretar a Tommy Shelby en Peaky Blinders, Murphy saltó a la fama por participar en una cinta de zombies y de apocalipsis vital.

28 días después (2002), dirigida por Danny Boyle, presenta un Londres desértico, distópico e inhumano. Las calles están desérticas y los supervivientes se cuentan con los dedos de la mano. Un virus desconocido comienza a propagarse por toda Gran Bretaña, matando a gran parte de su población. Este evento convierte a la capital británica en un juego mortal al que Murphy deberá jugar para certificar su supervivencia.

La infección, que se propaga a través de la sangre, se expandirá por toda la nación. Jim (Murphy) estaba inconsciente cuando todo ocurre y despierta 28 días después del caos. Tras su letargo, se topa con una ciudad en ruinas. En la cinta dirigida por Boyle, considerada como una de las mejores del género apocalíptico y de zombies, el intérprete irlandés demuestra su maestría a la hora de llevar la voz cantante y el peso de una cinta.

Jim (Cillian Murphy) en una escena de '28 días después'

Un clásico de Nolan

Murphy es un habitual de las cintas de Nolan, pero han tenido que pasar 20 años de colaboración entre director y actor para que el irlandés consiguiese un papel protagonista en una de sus películas, en este caso, el recién estrenado relato de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

“Siempre he sabido, desde que le conocí, que es uno de los grandes actores, no sólo de su generación, sino de todos los tiempos. He estado esperando el proyecto en el que pudiéramos colaborar con él como protagonista, y yo pudiera poner el peso más enorme -el peso cinematográfico- sobre sus hombros, y verle llevar esa carga. Fue muy emocionante poder llamar a Cillian y decirle: ‘Esto es’”, declaraba Nolan en una entrevista con el medio especializado Film.

Cillian Murphy ha aparecido en seis proyectos del director británico: Origen (2010), Dunkerque (2017), la trilogía del Caballero Oscuro (2005, 2008 y 2012) y Oppenheimer. Las únicas películas en las que no ha participado son Tenet (2020) e Interstellar (2014). “En el fondo estaba desesperado por interpretar un papel protagonista para él”, ha declarado el irlandés, también a Film.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer'

Una radiografía política

Oppenheimer se basa en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin Prometeo americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer en 2006. El gran biopic de Christopher Nolan en torno a la figura de Robert Oppenheimer da la oportunidad de no solo de adentrarnos en la vida del creador de la bomba atómica, sino que ofrece una panorámica histórica y política de una época convulsa en los Estados Unidos, desde los años veinte, al estallido de la II Guerra Mundial, pasando por la caza de brujas iniciada por el senador McCarthy hasta llegar a los albores de la Guerra Fría.

“Creo que es una experiencia cinematográfica verdaderamente esencial. Y sé que eso es lo que se supone que debo decir, esa es la frase del estudio. Pero tienes que ver esto en el cine en la puta pantalla más grande posible. Hay momentos que dejarán boquiabiertas a las personas”, declaró Murphy sobre Oppenheimer a la revista Empire.

“Mira, lo que está en juego en cualquier gran éxito de taquilla es la supervivencia del mundo. Y eso es lo que es esta historia. No conozco ninguna historia con más en juego que la historia de Oppenheimer. Esa es la verdad. Es complicado usar una palabra como entretenimiento cuando hablas de algo tan serio, pero el entretenimiento en las películas toma muchas formas. Esta es una historia tan envolvente y cautivadora que tuvimos el privilegio de contarla”, declaró Nolan al mismo medio.

