‘Prometeo americano’: así es el libro en el que se basó Christopher Nolan para hacer ‘Oppenheimer’

'Prometeo americano', el libro que ha inspirado la película de Christopher Nolan

¿Cómo un hombre que ha hecho películas sobre superhéroes encapuchados, magos, ladrones de sueños o incluso viajes en el tiempo ha acabado dedicando su última gran obra a alguien tan humano y real como J. Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica? Esa es una pregunta que solo puede contestar Christopher Nolan, el mismo director que nos ha traído todo tipo de historias de lo más extraordinarias y que ahora posa su mirada sobre una historia real de un hombre como cualquier otro. Bueno, como cualquier otro no, pues en palabras del director se trata de “la persona más importante que jamás ha existido”.

En los últimos años, Nolan ha escrito sus guiones completamente solo, después de abandonar la sociedad que formaba junto a su hermano Jonathan, con el cual firmó la mayoría de sus grandes películas y cuya asociación terminó en 2014 con Interestellar, a partir de la cual Jonathan Nolan siguió su camino y terminó encontrando su lugar con la serie Westworld, de la cual es creador junto a su esposa y también guionista Lisa Joy. Su otro colaborador habitual era David S. Goyer, junto al que escribió sus películas dedicadas a los superhéroes: la trilogía de El caballero oscuro y también El hombre de acero, que dirigió Zack Snyder y no Nolan pero que contaba con el coguion de este.

El director británico ahora estrena nueva película, Oppenheimer, y lo hace centrando su mirada en el físico teórico, humanista y padre de la bomba atómica Julius Robert Oppenheimer. Se trata de la primera vez que el cineasta dedica una película enteramente a una persona real, por lo que la importancia de esta figura se hace aun más relevante si cabe. Pero, ¿en qué material se ha apoyado Nolan para construir la historia de un personaje tan histórico?

Pues bien, Nolan toma como punto de partida Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, la biografía a cargo de Kai Bird y Martin J. Sherwin que fue publicada en el año 2005 y que en España se encuentra en la editorial Debate. Esta novela de no ficción no se centra únicamente en el proceso de construcción de la bomba atómica por parte de Oppenheimer y el resto del equipo del llamado Proyecto Manhattan, sino también en lo que aconteció al físico una vez comprobó el alcance destructivo de su propia creación.

Oppenheimer llevó una vida muy complicada más allá del Proyecto Manhattan y la bomba, que terminó convirtiéndose en un arma mortal que llega hasta nuestros días y que siempre persiguió al físico. Martin J. Sherwin pasó más de dos décadas documentándose sobre la vida del inventor y durante esa investigación descubrió algunos hechos no tan conocidos pero que sin duda llaman la atención, como por ejemplo la doble vida que llevaba en el terreno sentimental con Jean Tatlock -a la que dará vida en la película Florence Pugh- como amante o incluso las vinculaciones de Oppenheimer con la Guerra Civil española, en la que donó parte de su salario para el bando republicano. No sabemos cuanto de eso se mantiene en la película, que llega a los cines este mismo jueves, pero según aseguran diversas fuentes la película es todo lo fiel que puede ser a la biografía, llegando al punto de que Kai Bird y Martin J. Sherwin aparezcan en los créditos.

Las otras novelas sobre Oppenheimer

Nolan toma como referencia Prometeo americano, pero la de Kai Bird y Martin J. Sherwin no es la única novela que explora la vida de Oppenheimer. El historiador Peter Watson recoge en Historia secreta de la bomba atómica: Cómo se llegó a construir un arma que no se necesitaba algunos de los documentos desclasificados en los últimos añosque prueban que no todo el mundo quería desarrollar la mortífera bomba y como la acelerada construcción de esta fue justificada con la II Guerra Mundial sin pensar en consecuencias a largo plazo.

Quizá otro gran documento para conocer acerca de la vida de Oppenheimer sea aquel que él mismo escribió en vida, aunque se publicase de manera póstuma. Se trata de Atom and void : essays on science and community, una serie de ensayos que publicó la Universidad de Princeton a finales de los 80 y que recogen algunas de las teorías del físico. Por último, en The Open Mind también se abarcan algunas de las reflexiones de Oppenheimer, recogidas a través de una transcripción durante una de sus conferencias en 1953. La película de Nolan supondrá la primera vez que se cuente su historia al completo, pero aun queda mucho por descubrir de este hombre que cambió para siempre la historia de la humanidad.

