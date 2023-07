Adiós al Primavera Sound en Madrid: el festival se cancela para 2024 tras los problemas de la última edición

Varias personas disfrutan en el Festival Primavera Sound en Arganda del Rey, Madrid. (EFE/ Kiko Huesca)

Están siendo semanas duras para la música en Madrid. Tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival y del DCODE 2023, ahora le ha llegado el turno al Primavera Sound, que tras haber celebrado su primera edición en la capital el pasado mes de junio, acaba de anunciar que no se celebrará en 2024. Este era un rumor que venía circulando desde los problemas que acontecieron durante su celebración, pero no ha sido hasta ahora que la propia organización del festival ha decidido poner punto y final a su aventura en Madrid.

Tal y como asegura a El País Alfonso Laza, codirector del festival, “ahora mismo no hay un espacio en Madrid que reúna las condiciones para montar el festival”. Es esa y no otra la razón que aducen para cancelar el festival con casi un año de antelación, dejando en evidencia los problemas que conllevaba repetir la organización de un festival tan masivo en donde se celebró su última edición. Lejos de la comodidad del Parc del Fórum de Barcelona, en Madrid el Primavera tuvo que acogerse a las afueras, concretamente en la llamada Ciudad del Rock de Arganda del Rey, un recinto que llevaba bastante tiempo sin habilitarse desde aquellas ediciones de Rock in Rio y que no solo no volvió a lo grande con el Primavera Sound, sino que ocasionó un verdadero desastre en su estreno.

De entrada la primera jornada, que tenía que haber acontecido el jueves 8 de junio, se suspendió por “persistentes inclemencias meteorológicas”.