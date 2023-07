Estos son los discos de artistas femeninas con mayor número de reproducciones en Spotify

Dua Lipa en la premiere europea de 'Barbie' en Londres (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La forma coyuntural de consumo musical ha cambiado por completo los parámetros que dictaminan un éxito de un fracaso. Por lo menos, así ocurre en el universo de lo mainstream, de los hits temporales y de los géneros que se niegan a seguir las normas (o por ende, el examen) del paso del tiempo. El reggaetón ha dado paso al corrido tumbado, un género musical mexicano llevado a su expresión más exitosa con el joven Peso Pluma, y artistas femeninas como Shakira han convertido el desamor en una máquina de facturación.

Entre playlists, un alcance hiperlocal de todo tipo de géneros y artistas que, en el pasado, no llegaban a las frecuencias radiofónicas del Seat familiar, el fin de fenómenos como la canción del verano y la proliferación de las novedades semanales, el consumo de discos, EPs y LPs ya no queda relegado a la visita semanal al templo musical que conseguía aquellos vinilos que únicamente se vendían en Estados Unidos.

Plataformas como Spotify o Apple Music han convertido a la música en un ente omnipresente, pues éstas viajan con el teléfono a todas partes. Ahora se puede escuchar un álbum entero en el supermercado, en casa, en un centro comercial, en un avión, en un coche, en un bus o en un tren.

El consumo masivo y constante ha llevado a una hipervigilancia pormenorizada de las escuchas, ya sean en miles, millones o miles de millones. De ahí que los nuevos ránquines estén dictados, no en sí por la crítica musical o el público, sino por la ecuación numérica alimentada por el algoritmo de las aplicaciones.

Discos que superan las 10.000 millones de escuchas en Spotify

En la infinidad de estadísticas que analizan el éxito de un producto musical existe un patrón que supera al resto, sobre todo porque en él sólo han entrado algunos artistas. Se trata de los discos que han superado los 10.000 millones de escuchas en Spotify, una marca histórica -e histriónica- que sólo unos pocos atesoran en su currículum discográfico.

Dua Lipa, en una imagen promocional de su álbum 'Future Nostalgia'

Únicamente nueve álbumes han conseguido alcanzar dicha cifra y sólo dos mujeres se cuelan en la lista. Se trata de Dua Lipa y Olivia Rodrigo. La británica de raíces albano-kosovares era, hasta hace unos días, la única mujer que ha conseguido que, no sólo uno, sino sus dos discos de estudio, hayan superado los 10 mil millones de escuchas. Se trata de su primer álbum, Dua Lipa (2017), y de su segundo, Future Nostalgia (2020). Es, precisamente, su último proyecto el que la elevó a la cúspide del pop y del éxito, sobre todo con sencillos como Levitating, Don’t Start Now, Physical o Break My Heart.

Hasta hace una semana, Dua Lipa era la única mujer que había conseguido dicho hito -además de hacerlo con los dos únicos proyectos musicales que ha lanzado, lo cual agranda la gesta-. Olivia Rodrigo se ha unido al club con su álbum SOUR (2021), un éxito incontestable de la música pop que la colocó como una de las promesas del momento (y que incluye temas como good 4 u, deja vu o driver’s license).

Portada de 'Sour', el primer disco de Olivia Rodrigo

Ambas están a las puertas de sacar música nueva. La británica con su tercer álbum de estudio, del que poco se conoce hasta la fecha; la estadounidense de 20 años con el lanzamiento de GUTS, su segundo disco, el próximo 8 de septiembre -y del que ya ha hecho una avanzadilla con Vampire, su primer sencillo-. Ambas son las únicas artistas femeninas que han conseguido superar los 10 mil millones de escuchas en Spotify. Tres álbumes de un total de nueve en el que dominan The Weeknd, Bad Bunny o Post Malone.

A continuación, los únicos discos que han apelado a una copiosa cantidad de oyentes (y la cantidad de días que tardaron en llegar a la histórica cifra:

Un Verano Sin Ti (2022, Bad Bunny): 222 días SOUR (2021, Olivia Rodrigo): 788 días Future Nostalgia (2020, Dua Lipa): 1.054 días Hollywood’s Bleeding (2019, Post Malone): 1.155 días After Hours (2020, The Weeknd): 1.164 días Divide (2017, Ed Sheeran): 1.422 días Dua Lipa (2017, Dua Lipa): 1.442 días beerbongs & bentleys (2018, Post Malone): 1.534 días Starboy (2016, The Weeknd): 2.340 días

Portadas de los álbumes que han superado los 10 mil millones de escuchas en Spotify

