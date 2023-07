La comparativa con los mejores tenistas de la historia que hace soñar a Carlos Alcaraz: ¿cuántos grandes llevaban a su edad?

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Wimbledon (Reuters/Andrew Couldridge)

Carlos Alcaraz ha inaugurado, a todas luces, una nueva etapa en la historia del tenis. Con su primer título en Wimbledon, el español deja claro que la era del Big Three en el deporte de la raqueta va llegando a su fin: empieza a ser hora de abrir paso a la Next Gen que con tanto orgullo encabeza el número uno del mundo. “Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera”, se ha rendido, ante la evidencia, Novak Djokovic. El relevo para el serbio, Rafa Nadal y Roger Federer está más que garantizado de la mano del talento murciano. Cuyos límites, con apenas 20 años, son, ahora mismo, insondables.

La juventud es aún más divino tesoro en el caso de Alcaraz, que ya cuenta con dos Grand Slam en su haber y tiene toda una carrera aún por delante para engordar esa cifra: US Open de 2022 y el presente Wimbledon. Este último hito resulta una auténtica oda a los imposibles por el qué (16 victorias en apenas 18 partidos en hierba y dos títulos) y el cómo (devolverle un 6-1 a Nole, ganarle un tie-break y un juego de casi 30 minutos, cinco sets...). Además, le coloca en una situación envidiable entre los tenistas con más grandes de la historia.

¿Cuántos grandes tenían los mejores a la edad de Alcaraz?

Margaret Court es la tenista con más majors de la historia, a nivel individual, gracias a sus 24 campeonatos. Ella supera a Alcaraz en cuanto a precocidad, gracias a sus primeros éxitos en el Abierto de Australia: inauguró su palmarés de grandes con tan sólo 17 años en la edición de 1960 y repitió éxito ya con 18 en 1961. En total, triunfó hasta 11 veces en Melbourne, cinco en Roland Garros, tres en Wimbledon y otras cinco en el US Open: a la edad de Carlitos, ya tenía cuatro grandes.

Grito de rabia de Alcaraz durante la final de Wimbledon. (Reuters/Dylan Martinez)

En el caso de Djokovic, con 23 Grand Slam a sus espaldas, alcanzó el primero con 20 años, en el Abierto de Australia de 2008. En ese sentido, Alcaraz ya le superaría, puesto que su éxito en el US Open del año pasado se gestó con 19. Sin embargo, lo hace por partida doble: cuando el serbio ganó un grande por segunda vez, de nuevo Australia en 2011, tenía 23 años. Hasta la fecha, ha ganado diez veces en territorio aussie, tres en París, siete en Londres y otras tres en Nueva York.

Serena Williams también posee 23 grandes en su haber, y mejora el rumbo vertiginoso de Alcaraz. Únicamente tenía 17 años al estrenar su palmarés en Grand Slam, en el US Open de 1999. Con 20, ya tenía cuatro entorchados de enjundia: en 2002, ganó Roland Garros, Wimbledon y US Open. A lo largo de su trayectoria, se impuso siete veces en Australia, tres en Roland Garros, siete también en Wimbledon y seis en el US Open.

La lista prosigue con los 22 Grand Slam de Steffi Graf. Se estrenó como campeona de un grande a los 17, en Roland Garros 1987. El suyo es otro ejemplo de madurez a pasos agigantados en el tenis, quizá el mayor de todos: con 20 años, había ganado hasta ocho grandes. Fue campeona cuatro veces en Australia, seis en Roland Garros, siete en Wimbledon y cinco en el US Open.

Así llegamos a Nadal, también con 22 Grand Slam. Con idénticos 19 años a los del estreno del palmarés de Alcaraz en los grandes, se estrenó ganando grandes en Roland Garros 2005. Repitió en la edición de 2006, ya con 20. Por lo tanto, ambos españoles de leyenda están igualados en cuanto a precocidad llevándose majors, de momento. Por ahora, el manacorense se ha impuesto dos veces en Australia, 14 en Roland Garros, dos en Wimbledon y cuatro en el US Open.

Federer se quedó con 20 Grand Slam. Alcaraz sale ganando en esta comparativa, puesto que el suizo no levantó su primer trofeo en un grande hasta Wimbledon 2003, ya con 21 años. Caerían, en total, seis Abiertos de Australia, un Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco US Open. Por detrás, tenemos a Chris Evert, con 18 grandes. El primero llegó en Roland Garros 1974, con 19 años, al igual que le sucedió a Carlitos. Con 20, tenía ya cuatro: ganó dos veces en Australia, siete en Roland Garros, tres en Wimbledon y seis en el US Open.

Novak Djokovic durante la final de Wimbledon 2023 (AP Foto/Alastair Grant)

Idéntico número de grandes, 18, aparecen en el historial de Martina Navratilova. No logró el primero hasta Wimbledon 1978, cuando tenía 21 años. Por lo tanto, Alcaraz ha superado parcialmente sus registros, que contemplan tres Abiertos de Australia, dos Roland Garros, nueve Wimbledon y cuatro US Open. ¿Conclusión? Los hitos de Charly son ya muy loables recién estrenada la condición de veinteañero, mejorando lo conseguido por varias leyendas a su edad y, sobre todo, apuntando muy alto de cara al futuro.

