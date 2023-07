El efecto dominó iniciado por De Gea con su salida del Manchester United que puede salpicar a varios clubes de LaLiga

Foto de archivo del exarquero del Manchester United David de Gea saludando a los hinchas tras un partido del equipo (REUTERS).

En ocasiones basta con que un equipo mueva una ficha para que el resto de clubes le siga y se desenrede un mercado de fichajes cada verano más intrincado debido a las dificultades económicas de la mayoría de equipos. Esa reacción en cadena originada por un pequeño cambio es la seña alegórica del efecto dominó que está a punto de iniciarse en las porterías de los principales clubes europeos y puede llegar hasta España.

“Es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío, para empujarme nuevamente en un nuevo entorno. Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Mánchester siempre estará en mi corazón, Mánchester me ha formado y nunca me dejará”, reza el comunicado con el De Gea se despidió del club inglés tras doce años defendiendo el arco de Old Trafford, ese que actualmente resulta huérfano. Será un hueco difícil de llenar pues el meta español es el arquero que más veces ha dejado la portería imbatida en la historia del conjunto mancuniano y su salida obligará al cuadro inglés a mirar el mercado en busca de un portero de garantías, hecho que producirá un efecto dominado que puede desembocar en LaLiga.

De Italia a España pasando por Alemania.

Un club italiano, uno alemán y otro español, lo que podría ser el inicio de un chiste malo no es más que la procedencia de los equipos implicados en el efecto dominó iniciado con De Gea. La portería del Manchester es una de las más exigentes del Viejo Continente. Ni el propio De Gea, pese a sus exhibiciones y récords, estuvo exento de críticas durante su etapa como Red Devils y por ello, buscan un portero de garantías. Tienen prácticamente fichado a Onana, meta del Inter de Milán, flamante subcampeón de Champions. La operación se ha cerrado en una cantidad cercana a los 50 millones de euros que exigía el cuadro lombardo.

Bono durante la final de la Europa League entre Sevilla y Roma (REUTERS).

Su inminente viaje a las islas británicas originará el baile de porteros cuya primera escala se vivirá en Milán. La entidad nerazzurri deberá moverse ante la pérdida de su meta titular y sus ojos están puestos en Yan Sommer, meta titular del Bayern de Múnich. El suizo, que aterrizó en Baviera ante la lesión de Neuer, no tendría asegurada asegurada la titularidad una vez que el alemán se recupere plenamente de sus dolencias. Por ello, pese a tener contrato hasta 2025 con el Bayern de Múnich, no vería con malos ojos recalar en el actual subcampeón de Europa.

Bono y Mamardashvili en peligro; Oblak, un imposible

Sin embargo, en caso de continuidad, el Inter tantea otra alternativa de garantías como es Mamardashvili, meta del Valencia. En la capital del Turia no dejarían salir al georgiano por una cantidad inferior a 20 millones de euros, cifra a la que el Inter, con los 50 recaudados por Onana, llegaría sin problemas. Esta sería la segunda opción, pero en caso de concretarse la llegada de Sommer, primera elección interista, el Bayern será el que deba acudir al mercado. Y en el horizonte bávaro emergen dos nombres por encima del resto: Bono y Oblak.

El segundo de ellos es más un deseo que realidad pues el esloveno, dueño y señor de la portería del Atlético, no tiene intención de abandonar el Metropolitano y el club rojiblanco tampoco pretende desprenderse de él. Mientras que la situación de Yassine Bono es completamente distinta. A sus 32 años, sabedor de que no será el portero titular en Liga, su técnico así se lo ha comunicado, no vería con malos ojos recalar en el club alemán aunque sea con el rol de suplente. El interés del Bayern es fuerte. Intentó, sin éxito, hacerse con los servicios del marroquí durante el pasado mercado invernal de fichajes y ahora, seis meses después, ese viejo anhelo está más cerca de convertirse en realidad. Sería la última pieza que caería del efecto dominó iniciado David de Gea con su salida del Manchester United.

