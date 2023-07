Alcaraz rompe todos los récords de Djokovic en Wimbledon y sigue la estela de Rafa Nadal

Alcaraz celebra un punto ganado a Djokovic en la final de Wimbledon (AP).

“Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací. Los 36 son los nuevos 26″, le dijo Alcaraz a Djokovic tras conquistar su segundo Grand Slam, primero sobre hierba. El español aún no es consciente de la gesta que ha conseguido en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados de la historia. Se ha convertido con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg.

“Es un sueño hecho realidad. Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo, por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte”, afirmó Alcaraz mientras sostenía con las dos manos el trofeo de Wimbledon que no soltó desde el momento en el que se lo dieron.

Alcaraz entierra el jardín de Djokovic

El serbio entró a la pista central del All England Club para medirse a Carlos Alcaraz con una racha de diez años sin perder en dicho escenario. Y salió de ella con la imbatibilidad destrozada. “Nunca me gusta perder esta clase de partidos, pero cuando se asienten mis emociones, tendré que estar agradecido. He ganado muchos partidos parejos en el pasado, como la final de 2019 contra Roger, así que quizás si hubiera perdido más finales hubiese ganado esta”, explicó el balcánico que arrancó el partido arrollando en el primer set.

Sin embargo, el desenlace del segundo set se decidió en la muerta súbita y en ese escenario, en el cara o cruz, Djokovic suele ser el mejor. En Roland Garros ganó los seis que disputó sin cometer un solo error no forzado. En Wimbledon había jugado otros y seis y todos cayeron de su lado. Tenía que llegar Carlos para romper esa racha ganadora. Al igual que su imbatibilidad Wimbledon donde acumulaba cinco años sin perder un sólo partido y sus 15 tie-breaks consecutivos ganados en Grand Slams.

Sigue la estela de Rafa Nadal y asienta el relevo generacional

Su victoria en Wimbledon con apenas 20 años supone el segundo Grand Slam de su carrera deportiva tras el US Open del año pasado. Cantidad idéntica de títulos que Rafa Nadal a su edad. En el caso del balear, sus dos triunfos fueron en Roland Garros, mientras que Alcaraz los ha conseguido en dos superficies distintas. “Enhorabuena, Carlos. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!”, escribió a través de sus redes sociales.

El triunfo también refleja el relevo generacional que se está produciendo en el panorama tenístico. Hasta el momento, el US Open era el único oasis que encontraban los tenistas mortales ante la tiranía de Djokovic, Federer y Nadal. En el país estadounidense han tenido lugar victorias como las de Thiem, Medvedev y el propio Alcaraz que mandaban señales de que un nuevo ciclo estaba por producirse, pero el triunfo del murciano en Wimbledon, lo acentúa aún más.

Es la primera vez en dos décadas que uno tenista que no es Federer, Djokovic, Nadal o Murray, gana sobre la hierba del All England Club. Una hazaña que le permite retener el número uno del mundo, con 800 puntos de ventajas sobre Novak, hasta la llegada de la gira americana. Alcaraz ya ha iniciado el levantamiento contra la tiranía del serbio y buscará consolidarlo en Nueva York, ciudad en la que tocó el cielo la temporada pasada.

