Alcaraz gana su primer Wimbledon ante Djokovic entre imposibles: 6-1, devuelto, tie-break y un juego de casi media hora

Alcaraz celebra un punto ante Djokovic (REUTERS).

“Probablemente va a ser el mejor momento de mi vida”, vaticinaba Alcaraz antes de entrar en la pista central del All England Club. Allí, tenía una cita con la historia. Debía recoger el testigo de Manolo Santana y Rafa Nadal para convertirse en el tercer tenista español capaz de reinar en Wimbledon. Y acudió a ella con puntualidad inglesa. “Para ser el mejor hay que ganar a los mejores”, anunciaba el español durante la previa, consciente de que enfrente estaba Djokovic, el tenista con más Grand Slams de la historia que afirmaba tener “más hambre” que Alcaraz. Sin embargo, el que se llenó el estómago fue el español que ganó su primer Wimbledon por 1-6 / 7-6 / 6-1 / 3-6 / 6-4.

La final cumplió con las expectativas generadas entre los presente. Personalidades de todas las partes del globo terráqueo se dieron cita en la pista central. Desde actores y cantantes hasta miembros de la realeza inglesa y española, con el Felipe VI a la cabeza. Nadie quería perderse el partido entre los dos mejores tenistas de la historia. “Jugar una final aquí es algo que he soñado cuando empecé a jugar al tenis” y cuando uno lo desea con tanta fuerza, está preparado para el momento. Alcaraz inició el partido algo atenazado, con excesivo respeto por su rival y con lo ocurrido en Roland Garros hace poco más de un mes en el recuerdo. En París, también con Djokovic como protagonista, los nervios atenazaron sus músculos y le impidieron rendir a su máximo nivel. Este domingo, en Londres, el desenlace fue completamente distinto.

Tuvo respeto a Djokovic, pero no miedo

“Espero no jugar con tantos nervios como en Roland Garros. Intento dejar todos los nervios fuera, disfrutar el momento. En París no lo hice, no disfruté nada. Prepararé el partido de forma diferente, espero no tener calambres. Es una revancha conmigo mismo, de lo que pasó, de aprender de ello, va a ser una lucha personal, de no querer que me pase lo mismo, de mejorar, de hacer las cosas diferentes”, apuntaba. El primer cambio fue su mentalidad. En Wimbledon se concienció de que podía Djokovic era humano y podía ganar la final cuya edad entre los dos jugadores era de 16 años, de las más amplias en Grand Slam.