Hablamos con Rappel antes del funeral de Carmen Sevilla: “Desde donde esté, ella nos va a bendecir a todos”

Carmen Sevilla y Rappel en una imagen compartida por el vidente en sus redes sociales. (instagram.com/rappelfuturologo)

“Con los nervios a flor de piel”. Así asegura encontrarse Rappel ante el gran evento que va a tener lugar en la tarde de este 13 de julio y del que es organizador: el funeral “popular” de Carmen Sevilla. Tras la muerte de la actriz y cantante, el pasado 27 junio, y ante la decisión de su único hijo de despedirla en la intimidad, el futurólogo decidía dedicarle un homenaje público. Infobae España ha podido hablar con él en exclusiva a unas horas de la celebración de esta misa que tendrá lugar a las 19 horas de la tarde en la madrileña iglesia de San Antón, gestionada por el Padre Ángel.

“Soy un hombre muy perfeccionista y, aunque todo comienza por la tarde, hasta las doce y media no podremos entrar a prepararlo porque hay misa. Estoy con nervios”, comienza explicando el adivino, quien ha pensado en todos los detalles para que sea un día que pase al recuerdo. Además de llenar de flores el altar, Rappel cuenta a este medio que también ha preparado un homenaje musical. La misa contará con la presencia de la soprano Pilar Jurado, que estará acompañada por un coro de voces e instrumentos de la ‘Capilla Musical El Exilio’.

Te puede interesar: Rappel anuncia un funeral en memoria de Carmen Sevilla con artistas conocidos

“También voy a llevar un retrato de Carmen que le hizo la artista Nati Cañada, quien la pintó como en el cielo, vestida de blanco y entre nubes. Bueno, es una réplica porque el original lo tiene su hijo, Augusto, y no se lo he querido pedir por si pasara algún accidente... Imagínate si se estropea”, sigue Rappel, a quien se le nota la emoción en la voz.

Carmen Sevilla en una imagen de archivo. (Getty)

Sobre el porqué ha elegido San Antón, ubicada en la céntrica calle de Hortaleza, cuenta a Infobae España que a Carmen le gustaba mucho. “Ella tenía mucho cariño a este templo. Alguna vez vine con ella a San Antón para ver la bendición de los animales. Además, allí están los restos de San Valentín, el del amor, así que tiene un gran simbolismo”.

“Creo que la convocatoria va a tener una buena respuesta, lo hemos hecho a nivel popular para que venga todo el que quiera. Algunos me dijeron que si íbamos a poner una zona de reservado para los artistas o gente conocida, pero no, en una iglesia no se puede reservar, ¡todos juntos! Es la casa de dios, la casa de todos, y este es un funeral en honor a Carmen Sevilla y puede entrar todo el que quiera y hasta que se quepa. Si se llena pues unos entrarán y otros saldrán, pero la iglesia no se puede condicionar para que acuda nadie”.

Y aunque asegura que “muchos amigos me han confirmado que estarán”, el madrileño ha preferido guardar silencio y no dar ningún nombre. “He convocado a tanta gente que el Padre Ángel me ha dicho que ‘¡como vengan todos no vamos a caber todo en la iglesia!’. Pues ojalá sea así y esté llena para recordar a Carmen Sevilla y decirle adiós”.

Sin embargo, más allá del éxito que pueda tener la convocatoria, Rappel insiste en que lo importante no es eso sino homenajear a su amiga. “Que ella desde donde esté va a bendecirnos a todos porque va a estar bailando de emoción de ver que la gente va a la iglesia a despedirse de ella. Con ese cariño lo he hecho y con que desde donde esté, que Carmen esté feliz. Hay que recordarla con cariño, juergas, risas… Si estuviera esta tarde ella sería la primera en subirse al altar con una bata de cola”.

Seguir leyendo: