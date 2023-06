Carmen Sevilla, ‘la novia de España’ que marcó la historia de la televisión con su sonrisa

España se despide de Carmen Sevilla, una de las actrices más reconocidas del panorama cultural, a los 92 años, después de sufrir alzheimer durante los últimos 15.

Carmen Sevilla ha fallecido este 27 de junio en Madrid a los 92 años, tras varios días ingresada en estado “grave” en el hospital de Puerta de Hierro. La veterana actriz llevaba años alejada del foco público a causa del alzhéimer que le fue diagnosticado en 2009, época en la que presentaba el mítico espacio Cine de barrio de TVE.

Un año después, sin desvelar aún que estaba enferma, tuvieron lugar sus dos últimas apariciones, en Qué tiempo tan feliz, el programa de Telecinco que estaba presentado por María Teresa Campos, y en el propio Cine de barrio, donde acudió como invitada. Al cabo de unos meses se hizo público que sufría la enfermedad del olvido y, en 2015, se conoció que su único hijo, Augusto Algueró, había decidido ingresarla en una residencia geriátrica especializada para que estuviera lo mejor posible.

Allí ha pasado Carmen Sevilla los últimos ocho años de su vida, protegida, cuidada y ajena al mundo exterior salvo en una ocasión, su 84 cumpleaños, en el que se asomó a la ventana de su cuarto para saludar y agradecer el cariño que recibía. Desde entonces todo lo que se ha sabido de ella ha sido a través de su vástago, quien la ha protegido limitando las visitas que recibía y guardando silencio sobre su estado.

Esta decisión de resguardarla de todo y de todos no siempre fue bien recibida, especialmente por los que fueron los amigos más íntimos de Carmen, que en los últimos años criticaron ferozmente el no saber nada de ella. Una de ellas es Norma Duval, quien aseguró no haberla visto desde 2015. “Quiero verla y abrazarla, no quiero despedirme delante de un ataúd”, confesó la artista a Jaleos, desvelando además que Augusto nunca había respondido a sus llamadas o mensajes.

Carmen Sevilla y su hijo Augusto Algueró en una imagen de archivo.

Figura imprescindible

Pero si por algo merece ser recordada Carmen Sevilla, más que por sus malogrados últimos años, es por su carrera, a la que se dedicó en cuerpo y alma. Comenzó su carrera artística como bailarina en la compañía de Estrellita Castro y debutó en el cine en 1947, con una aparición sin créditos en el filme Serenata española. A partir de ese momento comenzó a ser un rostro habitual, especialmente tras la cinta hispanoamericana Jalisco canta en Sevilla, que hizo despuntar su carrera.

Tal era el talento de Carmen que no solo la querían los directores españoles, también los extranjeros y es que llegó a filmar en Francia, México o Estados Unidos, donde llegaron a proponerle establecerse en Hollywood, algo que declinó para quedarse en España, cerca de los suyos. Se convirtió así en la novia de España, la dueña de una sonrisa que traspasaba la pantalla y enamoraba a todo aquel que la veía.

En los años 40, 50 y 60 vivió su época más prolífica, llenando de color la televisión en blanco y negro de la época con su gracia, pero también las ondas y es que a las más de 70 películas que protagonizó hay que sumar 27 álbumes de estudio.

Carmen Sevilla en una imagen de 1957. (Slim Aarons/Getty Images)

Pese a este gran éxito, a comienzo de los años 70 Carmen vivió una etapa más complicada en la que los papeles escasearon hasta el punto de que decidió retirarse de la actuación. Pero no supuso su desaparición, la artista siguió cantando y poco después dio el salto a la pequeña pantalla. Fue una etapa muy feliz para ella, pues se convirtió en uno de los rostros más queridos gracias al programa Telecupón, que estuvo presentando desde 1991 hasta 1997. Al mismo tiempo presentó y participó y presentó varios programas de variedades como Se acabó la siesta, Date un respiro, Mañana serán las estrellas, En directo contigo y La noche de Carmen.

Aprovechando el tirón intentó volver a la actuación de la mano de la comedia dramática Ada Madrina, que terminó siendo cancelada por su baja audiencia. Tras este intento fallido, siguió apostando por la televisión, donde pasó sus últimos años. Querida Carmen, Nuestras Canciones y Cine de Barrio fueron sus últimos grandes trabajos hasta su retirada en 2010, un año después de que le diagnosticaran alzhéimer. Desde ese año solo se la ha podido ver en dos ocasiones en pantalla, en Qué tiempo tan feliz el extinto programa de Telecinco presentado por María Teresa Campos, y en Cine de barrio, donde acudió como invitada.

Tuvieron que pasar dos años, hasta 2012, para que se hiciera público su estado de salud. En 2015 ingresó en una residencia geriátrica de Madrid en la que todavía vive, pues necesitaba cuidados específicos. Desde entonces, su único nexo con el exterior es su hijo Augusto Algueró, quien la protege limitando las visitas que recibe y guardando silencio sobre ella.

Faceta íntima

Carmen Sevilla compartió su vida con dos grandes amores. El primero de ellos fue el compositor Augusto Algueró, con quien se casó el 23 de febrero de 1961 en una ceremonia que ocupó las portadas de la época, llegando a recibir un telegrama de felicitación del Papa Juan XXIII. Tres años después nació su único hijo, Augusto. Pese a que lo suyo comenzó bien, Carmen decidió separarse en 1974 tras un cúmulo de infidelidades.

Carmen Sevilla y Vicente Patuel en una imagen de archivo.

Poco después de separarse comenzó un noviazgo con el empresario cinematográfico Vicente Patuel Sánchez de Molina, con quien estuvo saliendo durante una década antes de casarse. Su boda tuvo lugar el 5 de septiembre en 1985 y tras ella Carmen decidió alejarse de todo, trasladarse a Herrera del Duque, en Badajoz, para dedicarse a ser ama de casa y criar ovejas. Sin embargo estos deseos terminaron pronto y al año siguiente volvió a ponerse ante las cámaras. Estuvieron juntos hasta la muerte de Vicente Patuel, en abril del año 2000.

