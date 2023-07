La odisea a la que se enfrenta Alcaraz en Wimbledon: dos partidos en menos de 24 horas

Carlos Alcaraz en segunda ronda de Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

Carlos Alcaraz apenas va a gozar de descanso entre su partido de segunda ronda de Wimbledon y el que afrontará en la tercera. Está claro que la lluvia en Londres no es una maravilla para el Grand Slam de la hierba: ha motivado un caos, a pesar de contar con dos pistas cubiertas (Central y 1), que afecta de lleno al número 1 del mundo. Menos de 24 horas después de derrotar a Alexandre Muller (6-4, 7-6 y 6-3), el tenista español va a verse obligado a saltar de nuevo a la pista este sábado para medirse al vencedor del partido entre Nicolás Jarry y Jason Kubler.

Es lo que tienen las inclemencias meteorológicas, que han provocado una auténtica cascada de suspensiones, cancelaciones y aplazamientos en el tercer grande del año. El desmadre fue tal que llevó a que el miércoles se programasen hasta 87 partidos. Las estrecheces no fueron mucho menores el jueves, con 77 duelos. No quedaba otra para recuperar el tiempo perdido por el agua con las primeras rondas. Lo cual provocó la paradoja de tener a Alcaraz sin competición 70 horas y media (no jugaba desde que lo hizo contra Jeremy Chardy el martes) para después llevarle a jugar doble prácticamente sin margen.

Alcaraz se estira para llegar a una bola contra Muller (REUTERS/Andrew Couldridge)

Una falta de resuello que todavía es más sangrante en el caso de su próximo rival: empezó su primer partido el miércoles, lo concluyó el jueves y afrontó su segundo duelo el viernes. Nada más y nada menos que cuatro días consecutivos sin parar de jugar. La mitad atesorará un Alcaraz que sí entrena entre sus partidos en el All England Tennis Club, a diferencia de la estrategia que siguió en Roland Garros, y que se ve bien físicamente. Eso sí, esta afirmación la hizo antes de que sus piernas tuviesen que afrontar esa carga de actividad.

Muller planta cara

En su nuevo enfrentamiento con un jugador francés en este Wimbledon, Alcaraz tuvo que sudar en mayor medida que contra Chardy. Aunque Muller no confiaba demasiado en sus posibilidades sobre el pasto, ya venía de sorprender a su compatriota Arthur Rinderknech en el debut. Tampoco lo hizo nada mal ahora, aunque no pudiese seguir adelante en tierras británicas.

En los momentos decisivos, el primer cabeza de serie del torneo demostró el porqué de esa condición. Con tan sólo un break a su favor en el primer set y el segundo resolviéndose en el tie-break, queda claro que el desafío fue de mucha más envergadura que el que afrontó a principios de semana. Por supuesto, al murciano le tocó salvar varias bolas de rotura, sin que el galo se achantase en absoluto por jugar en la mítica Pista Central.

Alexandre Muller en acción contra Alcaraz (REUTERS/Andrew Couldridge)

Todo terminó en tres mangas, a buen seguro para alegría de Alcaraz y los suyos. El sol lucía en la capital británica, pero ya no había manera de evitar que la segunda ronda del último campeón de Queen’s se solapase con la tercera. El de El Palmar tendrá que medir y bien su explosividad para que el cuerpo, últimamente tan caprichoso en su caso, no le juegue malas pasadas.

