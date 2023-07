Badosa, obligada a retirarse de Wimbledon al recaer de su lesión

Paula Badosa durante el partido ante Marta Kostyuk (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

La española Paula Badosa, que llegó a Wimbledon con problemas de espalda, se retiró cuando perdía contra la ucraniana Marta Kostyuk en segunda ronda del torneo londinense (6-1 y 1-0 ret).

Badosa, que cometió 20 errores no forzados en poco más de un set, estuvo muy imprecisa y precipitada, fruto de los problemas físicos que atraviesa y que le tuvieron en jaque a la hora de venir a Wimbledon, acortando los plazos de recuperación y sin torneos previos en hierba.

Después de ceder el primero ante una Kostyuk que llegó a todo, Badosa pidió fisio, que le atendió por la espalda, y tras empezar la segunda manga perdiendo su saque, dijo adiós al torneo.

La española aún compite en dobles mixto junto a su pareja, Stefanos Tsitsipas, al que el jueves estuvo viendo en su partido contra el británico Andy Murray hasta las diez de la noche, pese a tener partido en primer turno este viernes.

Badosa en Roma (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

A nivel WTA, la española se ha retirado de once partidos en su carrera. Esta es la segunda baja en Grand Slam, después de Roland Garros 2022.

Sorprendida cuando superó la primera ronda

Badosa aseguró, tras su debut exitoso, que se había sorprendido a sí misma después de ver su nivel ante Alison Riske, porque venía de estar cinco semanas en el sofá y con rehabilitación tras lesionarse en la columna vertebral hace dos meses.

“Llevo cinco días entrenado 40 minutos al día. Venía a intentar disfrutar de la energía del torneo, empezar a ponerme en forma. Era una manera diferente de entrenar. Decidí venir, quizás era un poco locura, porque estoy en el límite de la recuperación”, dijo Badosa tras inclinar a Riske por un doble 6-3 y clasificarse a la segunda ronda de Wimbledon, en la que finalmente ha tenido que retirarse del evento.

“Me he sentido bien. Me ha sorprendido el nivel después de estar cinco semanas en el sofá y haciendo rehabilitación. Es una lesión delicada, lenta, que haga lo que haga me perjudica, pero de momento me han dicho que no hay mucho riesgo. Soy una persona que me gusta ir un poco al límite”, añadió Badosa.

Tsitsipas y Badosa

A pesar de llegar con muchas dudas a Wimbledon, superó el debut ante la estadounidense Riske (6-3 y 6-3) y ganó confianza para un Grand Slam donde nunca ha pasado de octavos de final. Ese seguirá siendo su techo al conocerse su eliminación este viernes.

