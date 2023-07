La cualidad de Alcaraz que vuelve loco a Kyrgios: “Me encanta”

Carlos Alcaraz en primera ronda de Wimbledon (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Nick Kyrgios no ha podido disputar la presente edición de Wimbledon. El que fuera finalista del Grand Slam de la hierba en 2022 ha tenido que causar baja este año en el All England Tennis Club por sus problemas físicos. “Como precaución me hice unas pruebas, y mostraron que tenía un ligamento roto en mi muñeca. Intenté todo para poder jugar, y me decepciona decir que no he tenido el suficiente tiempo para gestionarlo antes de Wimbledon. Volveré y, como siempre, agradezco todo el apoyo de mis fans”, se resignó el tenista australiano en rueda de prensa al valorar su ausencia en tierras inglesas.

La ocasión fue propicia para que Kyrgios también expusiese a qué compañeros de profesión le gusta más ver jugar. Lo tiene claro: se queda con Frances Tiafoe, Thanasi Kokkinakis y Carlos Alcaraz. El de Canberra se explayó, sobre todo, al respecto del español, número 1 del mundo en estos momentos. “Ver todo lo que Alcaraz ha conseguido en un período tan corto de tiempo es una locura. Es muy disciplinado y ama el deporte”, valoró.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de mencionar las cualidades que más le llaman la atención en Alcaraz. “Es muy divertido verle jugar. Es muy correcto y tiene un gran deseo por hacerlo bien, pero también es un ‘showman’ y me encanta. Le gusta mucho involucrarse con el público, que canten su nombre, y está muy bien”, confesó Kyrgios.

Nick Kyrgios en la final de Wimbledon 2022 (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Inactivo desde octubre

Kyrgios sólo ha podido disputar un partido desde octubre de 2022. Primero, por sus problemas de rodilla. Después, ya este año, por cortarse el pie derecho durante un robo a punta de pistola en su casa, cuando ya estaba recuperado y tenía intención de disputar Roland Garros. Y en última instancia, por su problema actual en la muñeca.

“Estoy muy triste por tener que retirarme de Wimbledon este año. Durante mi recuperación, experimenté un poco de dolor en mi muñeca cuando estaba en Mallorca”, reconoció el aussie. A pesar de contar con un único encuentro en su historial este 2023 (derrota en primera ronda de Stuttgart ante el chino Yibing Wu por 7-5, 6-3), Kyrgios aparece en el puesto 33 del ranking ATP.

Alcaraz intenta llegar a una pelota en primera ronda de Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

También ha sido noticia estos días por una entrevista con Men’s Health en la que se mostraba muy duro con su país: “Australia es un país bastante racista. De hecho, es uno de los países más racistas del mundo. Tengo la piel más dura tanto en el deporte como en la vida, así que lo manejo mejor, pero no es fácil. Algunos de los deportistas más emblemáticos de Australia nos dijeron a mi familia y a mí que volviéramos de donde venimos, y eso es inaceptable”.

