España

Una medida sencilla para reducir el riesgo de padecer Alzheimer: comer huevos cinco días a la semana

Un estudio destaca que la dieta puede ayudar a prevenir esta enfermedad, aunque la genética es el factor que más influye en su desarrollo

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de huevos se vincula con una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en personas mayores de 65 años, según los resultados de una investigación liderada por la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. Los autores del estudio, que analizaron los datos de cerca de 40.000 personas durante más de 15 años, han señalado que ingerir un huevo al día, durante al menos cinco días a la semana, reduce el riesgo de ser diagnosticado con Alzheimer hasta en un 27%.

La profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda, Joan Sabaté, e investigadora principal del estudio, subraya en el texto que “en comparación con no comerlos nunca, tomar al menos cinco huevos por semana puede disminuir el riesgo de Alzheimer”. El análisis no solo ha examinado los efectos derivados de un consumo elevado, sino que también ha detectado beneficios en quienes incluyen los huevos con menor frecuencia en su dieta. Sabaté ha precisado que el grupo que consumía huevos de una a tres veces mensuales presentaba una reducción del 17% en el riesgo, mientras que el consumo de dos a cuatro veces por semana se asoció con una disminución del 20%.

PUBLICIDAD

El trabajo se ha llevado a cabo para abordar la ausencia de información sobre el vínculo entre la dieta, como factor modificable, y la aparición del Alzheimer. Los responsables del estudio, cuyo artículo se ha publicado en Journal of Nutrition, han estudiado el consumo tanto de huevos en su formato visible —ya sea revueltos, fritos o hervidos— como de aquellos integrados en productos horneados y alimentos envasados.

La investigación resalta que los huevos contienen nutrientes directamente relacionados con la salud cerebral, según la explicación de Sabaté recogida por Europa Press. De acuerdo con el estudio, los huevos aportan colina, precursora de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, ambas esenciales tanto para los procesos de memoria como para la función sináptica. También incluyen luteína y zeaxantina, carotenoides presentes en el tejido cerebral que se asocian a un mejor rendimiento cognitivo y una menor exposición al estrés oxidativo. La presencia de ácidos grasos omega-3 y de fosfolípidos —que representan cerca del 30% de todos los lípidos del huevo— destaca igualmente, por su función en los receptores de neurotransmisores.

PUBLICIDAD

El enfoque dietético en la prevención del Alzheimer

La consideración de los huevos como componente de una dieta saludable es una de las principales conclusiones del trabajo, que viene a confirmar los resultados de otros estudios sobre la importancia de la alimentación para prevenir esta enfermedad. Por ejemplo, otra investigación de la Universidad de Harvard, y publicada en la revista Nature Medicine, destaca que la dieta mediterránea puede reducir de forma significativa el riesgo de padecer demencia y Alzheimer.

La Sociedad Española de Neurología estima que más de 800.000 personas en España sufren Alzheimer, detectándose cerca de 40.000 casos nuevos al año. Aunque la edad y los factores genéticos siguen siendo los determinantes clave, existen otras variables que sí están en nuestra mano, como una buena nutrición.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

AlzheimerDemenciaAlimentación SaludableDieta SaludableEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | La muestra de la mujer ingresada en Alicante ya se está analizando

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | La muestra de la mujer ingresada en Alicante ya se está analizando

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Isa Pantoja envía una petición a su madre tras revelar que la tonadillera se puso en contacto con ella: “No me abandones otra vez”

La pareja de Asraf Beno se ha sincerado en ‘¡De Viernes!’ y ha asegurado que ha abierto la vereda de la reconciliación con Isabel Pantoja tras seis años sin hablarse, aunque la distancia con Kiko Rivera sigue siendo palpable

Isa Pantoja envía una petición a su madre tras revelar que la tonadillera se puso en contacto con ella: “No me abandones otra vez”

Cómo se vive en Tenerife la próxima llegada del crucero MV Hondius en el que se produjo el brote de hantavirus: “Vuelve esa sensación de marzo de 2020”

Las contradicciones sobre el operativo, el recuerdo del covid y la falta de información sobre el hantavirus alimentan el debate en la isla

Cómo se vive en Tenerife la próxima llegada del crucero MV Hondius en el que se produjo el brote de hantavirus: “Vuelve esa sensación de marzo de 2020”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 mayo

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid tras acusar a Sheinbaum de “expulsarla” del país y “boicotear” los Premios Platino

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico