Alexandre Muller, el francés que teme a Alcaraz en la segunda ronda de Wimbledon: “¡Es un monstruo!”

Alexandre Muller en la pasada edición de Roland Garros (REUTERS/Benoit Tessier)

A pesar de que se encuentra en el mejor momento de su carrera como tenista, Alexandre Muller quiere ser realista consigo mismo y con los aficionados franceses: “No me siento muy cómodo sobre hierba en este momento”. Y ese, tal y como reconoció en una entrevista con L’Equipe, es su mayor “miedo” antes de enfrentarse este viernes al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Con el añadido de hacerlo en la Pista Central de Wimbledon, posiblemente la más emblemática de su deporte.

Y, a pesar de todo, el 84 del ranking ATP, con 26 años, viene de protagonizar una “sorpresa bastante grande”, que le llevó incluso a emocionarse: eliminó a su compatriota Arthur Rinderknech, apenas dos puestos por delante en la clasificación y el único jugador que le arrebató un set a Alcaraz en Queen’s, en primera ronda. Lo logró, el más difícil todavía, de un día para otro, puesto que el partido tuvo que suspenderse y reanudarse en otro momento, como tantos y tantos encuentros, por el mal tiempo (7-6 [5], 1-6, 6-3, 6-4).

Te puede interesar: Alcaraz arrasa en su debut en Wimbledon

“Llegué sin muchas expectativas. Todavía estaba jugando en tierra no hace mucho tiempo. Había ganado un torneo (el Challenger italiano de Montechiarugolo), así que tenía confianza. Sabía que estaba jugando bien. Tenía mi baza, pero no contaba con muchos puntos de referencia”, confesó Muller tras la victoria que le va a permitir medirse a Alcaraz en el tercer Grand Slam del curso. Alguien a quien, no se corta en reconocerlo, admira lo suyo.

Muller en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Por eso, el galo cree que no tiene mucho que perder en su próximo compromiso londinense y espera, pase lo que pase, dar la talla. “¡Es un monstruo! Es muy joven, pero es uno de mis ídolos. Me encanta cómo juega, cómo es en la pista. Intentaré aprovechar al máximo. Espero hacer un gran partido. Todo puede pasar hasta que no se termine el último punto”, trató de autoanimarse en la previa.

Te puede interesar: El primer gran Wimbledon de Djokovic fue a la edad de Alcaraz

Muller todavía está intentando adaptar su tenis al pasto. Darle más empaque a los “saques y voleas” que tan primordiales resultan a la hora de brillar en esta superficie. Aunque, reitera, no tiene “expectativas” de ningún tipo. Por mucho que considere que su juego se amolda a cualquier pista, lo deja claro: le cuesta mucho “correr” en hierba y le gustaría “ser un poco más agresivo”.

Top 100 por primera vez en 2023

Este año es, sin duda, el más especial de la trayectoria de Muller hasta la fecha. Destacan los cuartos de final de Doha (se fue a tres sets con nada menos que Andy Murray), la condición de finalista en el Challenger de Waco (Texas) y en Marrakech, la segunda ronda en Roma y el ya mencionado título en otro Challenger, el de Parma. A raíz de su concurso en Marruecos, logró debutar entre los 100 mejores tenistas del mundo, hito de gran valor para el de Poissy.

“Yo lo que quiero es instalarme ahí. Porque estar en el Top 100 te cambia la vida para siempre. Esto significa entrar directamente en los cuadros de los Grand Slam y tener acceso a más torneos”, aseveró hace unas semanas. Su mejor experiencia precisamente en un grande sucedió en el Abierto de Australia de 2021: tras superar la previa, Muller acabó con Juan Ignacio Londero en primera ronda (4-6, 6-3, 6-0, 6-3) antes de caer en la segunda ante otro argentino, Diego Schwartzman (6-2, 6-0, 6-3).

Carlos Alcaraz celebra un punto en primera ronda de Wimbledon (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Su segunda victoria en un major ha llegado más de dos años después. Puede que a Muller le hubiese hecho más ilusión conseguirla en Roland Garros (cayó ante Jannik Sinner a las primeras de cambio hace unas semanas: 6-1, 6-4, 6-1), pero así se han dado los acontecimientos. Él es consciente de que rinde “un poco mejor” en arcilla, está “mucho más cómodo” en ella y tiene “poco entrenamiento encima” en hierba. Por eso, el único objetivo que quizá se marque dentro de unas horas sea el de disfrutar lo que se pueda ante un Alcaraz que viene lanzado y cuyo favoritismo para seguir adelante es inmenso.

Seguir leyendo: