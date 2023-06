La infanta Sofía comienza la cuenta atrás para su nueva vida: sus planes académicos y un futuro incierto

La infanta Sofía en una imagen de archivo. (Getty)

La infanta Sofía está disfrutando de su verano más especial, el último antes de emprender una aventura que marcará su futuro. La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia tiene poco más de dos meses para ‘despedirse’ de su vida de siempre, es decir, de sus rutinas, sus amigos y su familia, antes de coger un avión con destino a Reino Unido, donde pasará buena parte de los dos próximos años como estudiante del centro UWC Atlantic College de Gales.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la princesa Leonor, la joven también se presentó y aprobó las pruebas de acceso del centro, donde cursará bachillerato. El comienzo de todo será el próximo 29 de agosto cuando, tal y como dictamina el calendario escolar del internado, deberá personarse a lo largo de la jornada. A partir de ese día, Sofía tendrá una semana para adaptarse a la que será su agenda, conocer a sus nuevos compañeros y centrarse en lo que sin duda será un gran reto académico.

Desde el 5 de septiembre y hasta el 27 de octubre permanecerá en Gales, tanto en diario como durante los fines de semana, y no será hasta ese viernes de otoño, a las 14 horas de la tarde, cuando por fin pueda volver a casa para reencontrarse con su familia. Hasta el domingo 5 de noviembre Sofía será ‘libre’ y aunque probablemente aproveche para hacer planes familiares y descansar, también tiene una cita institucional. El 20 de octubre se celebran los Premios Princesa de Asturias, donde se ha convertido en un rostro indispensable.

Si bien la protagonista es su hermana, Leonor, ella se ha convertido en su mejor apoyo desde un discreto segundo plano, escuchando ensimismada sus discursos y aplaudiendo con entusiasmo durante sus intervenciones. Al día siguiente la Familia Real al completo visitará al pueblo asturiano que sea designado como ‘Pueblo ejemplar 2023′, una cita que el año pasado Sofía se perdió por encontrarse indispuesta. “Sofía pasó mala noche y Leonor también se encontraba regular al levantarse. Ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Esas gastroenteritis en 24-48 horas se pasarán. Algo les sentó mal, no sé. Todos hemos tenido gastroenteritis alguna vez, no pasa nada”, dijo la reina Letizia después de que Leonor también se tuviera que marchar.

Caminos separados

Pese a que las hijas de los Reyes han tenido caminos prefijados y separados desde su nacimiento, Felipe y Letizia siempre se han esforzado para que ambas estuvieran muy unidas, algo que han logrado. Desde muy pequeñas han presumido de una gran complicidad que han ido reforzando con el paso de los años, llegando a convertirse también en grandes amigas.

Tan estrecha es su relación que no se ha visto debilitada por su separación física, que comenzó en 2021 con la marcha de Leonor a Gales. Este va a ser el tercer curso que las hermanas van a estar separadas, y seguirá siendo así durante al menos dos años más. Mientras que Sofía permanecerá en Reino Unido durante dos años, la heredera al trono comienza este año su formación militar, a la cual dedicará los tres próximos años de su vida.

