Rosalía habla en El Hormiguero de su gira, la boda con Rauw Alejandro y su nuevo sencillo ‘Tuya’

Rosalía, con Pablo Motos este lunes en 'El Hormiguero'.

La artista catalana se ha despedido de Motomami, su tercer y más exitoso álbum, en España, en el festival Primavera Sound. Sin embargo, Rosalía tenía preparada una sorpresa para sus fans tras aparcar su Motomami: el lanzamiento de un nuevo sencillo, Tuya. Por este motivo, la cantante ha acudido a El Hormiguero a presentar la nueva canción, donde también ha hablado de como ha llevado la gira (que ha durado un año), de su boda con su pareja Rauw Alejandro y de como es trabajar con él.

Hace un año que Motomami Worl Tour comenzaba en Almería, la primera ciudad en una larga lista de regiones de España (un total de 10), para posteriormente dar el salto al extranjero y cruzar el charco para desembarcar en México donde actuó delante de 160.000 personas. En total han sido 17 países y 45 conciertos donde la catalana ha arrasado en todos y cada uno de estos escenarios. Respecto a esta gira, Rosalía ha explicado que “es durillo” porque, según ha explicado pasas mucho tiempo fuera de casa y echas de menos “las típicas cosas” como las calles de su pueblo o ciudad, a su familia o simplemente “levantarte por la mañana y hacer cosas que te hacen feliz”.

Sin embargo, ha asegurado que cuando está en el escenario y ve a la gente que canta, lo vive y que está ahí “es cuando le da sentido”. A lo que ha añadido: “La gente del público te da mucha energía y yo intento darle energía a ellos. Es como una retroalimentación”. Respecto a qué hará ahora al finalizar el tour, ha asegurado que quiere descansas y que le gustaría ver una película tranquilamente y “terminarme alguno de los libros que nunca lo consigo”.

La boda con Rauw Alejandro

Rosalía también ha hablado sobre su boda con Rauw Alejandro y ha asegurado que tiene un montón de vestidos guardados. Respecto a cómo será ha explicado que le gustaría que fuera “chill” (es decir, tranquila), en familia. También ha hablado sobre como fue la pedida de matrimonio. “Me lo pidió de una manera muy bonita, en la casa de sus abuelos que esta en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque era fin de año. Entonces subimos a la terraza y él se medio arrodilla y se puso a buscar algo en los bolsillos, pero no lo podía sacar, y al final sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, lagrimones. Me hizo mucha ilusión”, ha relatado la cantante.

Rosalía y su novio Rauw Alejandro.

Sobre como es trabajar en pareja, la catalana ha destacado que hay una parte que es muy divertida, ellos tienen “la complicidad de ser pareja”, y esto hace que se lo pasen muy bien trabajando juntos porque “reímos todo el rato”. A lo que ha añadido: “Es como quien esta en casa”. Sin embargo, ha explicado que hacer un proyecto y todo lo eso conlleva (videoclip, eventos, actuaciones), son cosas que “generan tensión o presión”. Algo que parece no hacer afectado a la relación de ambos como ella misma ha asegurado: “Hemos sobrevivido a un lanzamiento que siempre es un estrés”.

‘Tuya’ y Japón

También ha habido espacio para hablar de su nuevo sencillo, ‘Tuya’, una canción que compuso durante la gira de ‘Motomami’. Rosalía ha explicado que la producción está inspirada en la música japonesa que lleva escuchando desde hace dos años, pero también el techno, flamenco, reggaeton y “un poco de todo”. El videoclip de esta canción está hecho en Tokio, una ciudad y cultura de la que la cantante se confiesa enamorada. “Es un sitio que te da sensación de seguridad, que puedes estar ahí tan tranquilo. De mucha unidad, respeto, de sensibilidad. Es un sitio donde todo es un ritual y donde ponen muy por encima la colectividad”.

Además, ha destacado que se trata de un país que tiene muy buenos artistas, los cuales abordan todo con mucha “sutileza y color”. “La manera en que hacen todo desde el respeto a mi me llega, me emociona”. Por otra parte, ha explicado que la primera vez que fue a Tokio le sorprendió mucho que la gente conociera su música.

