El vídeo viral de Rauw Alejandro imitando a Rosalía: “Una ‘motomami’ siempre tiene que estar preparada”

Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy de 2022 (AP/John Locher)

El amor todo lo puede. Que se lo digan a Rauw Alejandro y Rosalía. La pareja musical del momento tuvo dudas a la hora de hacer pública su relación, pero desde entonces, las muestras de cariño en redes sociales no cesan. Son un dúo inquebrantable que no teme a mostrarse vulnerable... y a reírse de sus particularidades.

Entre canciones que plasman la solidez de su amor -Beso, Vampiros y Promesa- y apariciones públicas en alfombras rojas y premios, a ambos artistas les queda tiempo en su compacto calendario laboral y vital para convertir su relación en un intercambio de bromas. Y de venganza viral.

La primera en hacerlo fue la propia Rosalía. Hace unas semanas, la artista subía un vídeo en el que llevaba una peluca azul -haciendo referencia al estilo de pelo de su pareja- y en el que imitaba sus bailes, sus expresiones y su deseo de comprarse un Ferrari.

La venganza no se ha hecho esperar. Aprovechando que Rauw Alejandro está de gira por Latinoamérica presentando su álbum Saturno y Rosalía está en España para terminar el tour de festivales por Europa, el cantante ha aprovechado la distancia física y temporal para grabar un vídeo de casi tres minutos de duración en el que se hace eco de los rasgos más llamativos de la catalana.

Rauw Alejandro imita a Rosalía

“Toma que toma”, “olé” y “joder tío, qué miras, privacidad, hostia” fueron algunas de las expresiones que Rauw imitó en el vídeo con un perfecto acento español y con una melena de color castaño capaz de incendiar cualquier bosque por su alto componente inflamable. “Es tiempo de venganza, te amo”, declaró él antes de subir el vídeo a redes sociales.

Sacando infinidad de elementos de un caótico bolso, Rauw Alejandro se convierte en una motomami certificada. “Buen día, motobabies, qué hermosa mañana”, dice mientras se prepara un “desayunito” y le da “muchos besitos” a su pareja, en este caso, un cojín del hotel en el que el puertorriqueño se hospeda. También se mueve en la cinta elíptica mientras pone el tono de voz característico de la catalana.

“Baby, he visto el vídeo que has subido. Te mato. Ya te vale, ¿eh? Te extraño. Baby, ojalá estuvieras aquí conmigo. Te amo”. Estas fueron las palabras que Rosalía le dedicó a su pareja antes de cantar Beso al público del Primavera Sound en Barcelona.

Amor viral

La cronología romántica de la pareja musical se remonta a 2019. “Me encanta Rosalía”, dijo Rauw Alejandro por aquel entonces. “Si estás viendo esta entrevista, el collab ya mismo”, le pidió el artista. “Nos conocimos por las redes, a distancia”, admitía a Billboard. “En persona en Las Vegas”, puntualizó ella. “Estaba nervioso, no te voy a mentir, bajó Rosi y la vi, me puse más nervioso”, le cuenta a la periodista, que pone el colofón al preguntarle si, para él, fue amor a primera vista. “Sí, 100%, sin duda”, le responde. “Yo desde la foto ya estaba enamorado”.

Rosalía y Rauw Alejandro en el videoclip de 'Vampiros'

Su relación era un secreto, y no a voces, precisamente. Los rumores estaban ahí, pero ambos tardaron más de un año en confirmar que estaban juntos. Algún que otro groupie de la cantante elaboró una teoría rocambolesca digna de un programa de Cuarto Milenio: aparecían en fotos distintas, pero con el mismo coche de fondo en Miami. Los más ávidos no tardaron en caer en la cuenta de que dos y dos sumaban cuatro.

Lo demás, es historia... pero de las que llegan a TikTok, a Twitter y a millones de likes en Instagram. Son dos artistas jóvenes, con infinidad de seguidores, influyentes en la industria musical, capaces de convertir una frase en un himno generacional y, además, no escatiman a la hora de mostrar su adoración mutua. “Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”, dijo ella en la entrevista que ambos concedieron a Ibai Llanos. “Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido”, añadió. Un dardo directo a relaciones pasadas con hombres con escasa capacidad emotiva.

