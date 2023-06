Rosalía come ramen y se pasea por las calles de Tokio en ‘Tuya’

Rosalía en el videoclip de 'Tuya', dirigido por Stillz

El año pasado, dos estrofas le bastaron a Rosalía para convertirse en una de las reinas estivales. Despechá sonó en la playa, en la discoteca, en los Airpods Max de los centennials que visitan el Humana más que la facultad, en las fiestas de pueblo, en la radio, en Estados Unidos y en el mundo entero. Casi 365 días después, la artista catalana comienza su renacimiento tras el éxito de Motomami con el lanzamiento de Tuya: un homenaje a la cultura japonesa, al reggaetón, a los planos nostálgicos de Lost in Translation.

Rosalía es la protagonista de una película de Sofia Coppola en la que suena la playlist ‘Perrear y llorar’ de Spotify. Tuya sigue la estela de Candy, segundo tema de Motomami en el que mezcla la dulzura sonora con letras románticas y una imponente estética nipona.

Tuya es un canto al deseo, a la aniquilación de la razón, a la unión de dos cuerpos, al amor líquido. Rosalía une la sensualidad del género urbano con el gabber techno -la hermana del hardcore- y con la delicadeza de los instrumentos clásicos de la música asiática. La cantante recorre las calles de Tokio vestida como una joven de Harajuku, come ramen, pasea por Shibuya con su perro y se baña en un sentō -los icónicos baños públicos japoneses-. También tiene tiempo para enseñar su look en el tatami.

Videoclip oficial de 'Tuya', la nueva canción de Rosalía

El sexo conmigo, es de altura / Del Renacimiento soy una escultura /Tú a mí me encanta’, tú ere’ una hermosura / Soy tu diablilla en tus noches de diablura. Rosalía no escatima a la hora de decirle a su amado lo afortunado que es de tenerla presente. Hijo ‘e puta con suerte, porque me encontraste / Pégate a mí para que te dé buena suerte. Días antes del lanzamiento del sencillo, las redes sociales enarbolaron una rocambolesca teoría en la que afirmaban que la canción iba dedicada al supuesto -y nunca confirmado- romance de la artista con la actriz Hunter Schafer (Euphoria).

Vaya dedicada a la intérprete, a su pareja Rauw Alejandro, a su hermana Pilar o a su perro, Rosalía vuelve a demostrar con Tuya que la mezcla de géneros es una práctica con la que, no sólo está cómoda, sino que eleva a la perfección. El videoclip, dirigido por Stillz, denota la pasión y la inspiración que la catalana encuentra en la cultura asiática. Quién sabe si ésta será la raíz de su próximo disco.

Rosalía en el videoclip de 'Tuya', dirigido por Stillz.

¿Cuarto álbum a la vista?

Rosalía se encuentra cerrando su gira de festivales y poniendo el colofón final al tour de su tercer y más exitoso álbum. El sábado pasado actuó en su ciudad natal, Barcelona, y este sábado lo hará en Madrid, también en el Primavera Sound. El lanzamiento de Tuya confirma que la catalana no descansa y tiene muchas sospresas preparadas. Comenzó 2023 con el lanzamiento de LLYLM, tema que acompañó a la campaña publicitaria con Coca-Cola.

Meses después, sorprendió a sus seguidores con una de las colaboraciones más esperadas: RR junto a Rauw Alejandro. Un EP de tres canciones en las que la pareja artística se declara amor eterno. Ahora, con Tuya, Rosalía va poco a poco dejando atrás el ruido de las motos.

