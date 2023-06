Por qué es una buena decisión suspender la jornada del jueves del Primavera Sound: la borrasca Óscar y los trágicos precedentes

Los servicios de emegencia en el Medusa Sunbeah Festival el pasado verano. (Europa Press)

La organización del festival Primavera Sound se ha visto obligada a cancelar la jornada de este jueves de la primera edición madrileña del evento por la meteorología adversa. Por ahora, los conciertos del viernes y el sábado se mantienen.

La organización ha asegurado que las personas que tuvieran entrada para este primer día podrán acudir el viernes o el sábado “sin necesidad de realizar gestiones adicionales” y en caso de no utilizarse, se recibirá la devolución del importe de la entrada de día de forma automática una vez haya finalizado el festival. Las noticias no son tan buenas para los artistas que habrían tocado en la primera jornada, porque no serán reubicados en los días posteriores.

Quejas en las redes

“Somos conscientes que muchxs teníais muchas ganas de ver a vuestro grupo favorito, y os pedimos disculpas por ello, lamentablemente las inclemencias del tiempo están fuera de nuestro control”, ha respondido la organización ante las quejas de muchas personas que habían comprado una entrada hacía meses, y que, en muchas ocasiones se habían desplazado hasta Madrid solo para acudir al festival. “Literalmente viajé desde Peru por eso. Los vi en Barcelona también y he planeado todo este viaje POR ELLOS, y no me parece que no haya solución para los de abono completo”, señalaba enfada una usuaria a través de Twitter.

Sin embargo, aunque puede molestar a las personas que habían comprado entradas para el jueves, desde la organización recuerdan que esta decisión “responde a motivos de seguridad” y es lo más prudente. Acudir al festival con la previsión de tormenta podría provocar graves accidentes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

El pasado verano, un joven de 22 años perdió la vida en el Medusa Festival de Cullera (Valencia) a causa del temporal. Las fuertes rachas de viento, de más de 100 kilómetros/hora, hicieron saltar por los aires parte del escenario principal y de la entrada del recinto. La caída de las estructuras metálicas dejó otros 40 heridos que necesitaron atención médica por múltiples fracturas.

La previsión meteorológica

La meteorología este jueves será muy variable en la Comunidad de Madrid debido a la borrasca Óscar. Predominarán los cielos nubosos con aguaceros irregulares y alguna tormenta ocasional por la tarde. En Arganda del Rey los chubascos serán algo más dispersos y débiles. Sin embargo, las lluvias de esta semana han dejado el suelo del recinto donde se celebra el festival impracticable.

