K-pop, electropop y ‘voguing’: los conciertos que no te puedes perder en el Primavera Sound Madrid 2023

El público en la última edición del Primavera Sound Barcelona

El Primavera Sound, uno de los festivales más importantes en territorio nacional, aterriza en Madrid por primera vez en su historia y lo hace compartiendo cartel con la edición de Barcelona. Una simbiosis musical por partida doble con la que el festival busca consolidarse como una apuesta segura en el gremio.

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey ya está habilitada para dos jornadas (tras la cancelación de los conciertos previstos para el jueves 8 a causa de las “adversas previsiones meteorológicas”) en las que artistas de la talla de Depeche Mode, Rosalía o Kendrick Lamar convertirán un insulso espacio de cemento y césped artificial en un enclave musical de altura.

Dado que el cartel es amplio y los horarios suelen solaparse, las opciones son amplias y la capacidad de decisión pende del hilo de una cerveza o de un grupo de amigos, en Infobae España damos forma a un listado de grupos, bandas y cantantes que no te puedes perder más allá de los grandes nombres del festival.

Confidence Man

Abriendo la jornada inaugural en el Cívitas Metropolitano, esta banda australiana de música electrónica promete poner la guinda sobre un pastel que todavía no se ha metido al horno. Aidan Moore y Grace Stephenson llevan su apuesta de “electropop maximalista” a un nivel supremo con coreografías camp y vestimentas futuristas. 60 minutos de diversión, de energía y de desenfreno para comenzar el festival con la mejor de las sensaciones.

¿Cuándo es? El miércoles 7 de junio a las 20:00 horas.

Channel Tres

Tiene el look, tiene la voz y tiene la performance. Es un Renaissance de Beyoncé en versión house. Sheldon Young (nombre real del artista), convierte su set del Primavera Sound en una cita comunal libidinosa en la que el sonido se introduce en las gotas de sudor del público. Voguing, sensualidad y ritmo. Channel Tres es una apuesta segura: soul, funk, R&B, house y una voz engatusadora que hará vibrar a sus asistentes.

¿Cuándo es? El viernes 9 de junio en el escenario Ron Brugal a las 04:15 horas.

DJ Playero

Si el Primavera Sound se caracteriza por algo, es precisamente por su amplia oferta musical. A él pueden acudir melómanos del pop, de la electrónica o de las letras existencialistas de grupos clásicos. También hay cabida para el reggaeton y el género urbano y, ahí, DJ Playero no tiene rival. Es un habitual del festival en Barcelona, predilecto de artistas como Rauw Alejandro o Rosalía, y un especialista en hacer que las nalgas de los asistentes no decaigan. Imperdible, divertido y con sudor asegurado.

¿Cuándo es? El viernes 9 de junio en el escenario Pull&Bear a las 20:00 horas y el sábado 10 de junio en el escenario Plenitude a las 02:55 horas.

Caroline Polachek

Fan de Rosalía, de Las Chuches o de Estrella Morente, Caroline Polachek ha subido como la espuma por su canto gregoriano y su estilo hippie chic. El pop del grito de desesperación y unas cuerdas vocales angelicales que consiguen que todo el público entone el famoso Desire, I want to turn into you. Un concierto imperdible para una artista a la que no hay que perderle la pista.

¿Cuándo es? El sábado 10 de junio a las 22:50 horas.

Fred Again..

El año pasado actuó en uno de los escenarios más pequeños del Primavera Sound Barcelona. En la edición de 2023 llenó uno de los principales e hizo vibrar a un público al que consiguió meterse en el bolsillo. La música electrónica, con componente social, del compositor británico fue una de las experiencias comunales más compactas del festival.

¿Cuándo es? El viernes 9 de junio en el escenario Santander a las 00:35 horas.

