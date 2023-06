Militantes de Podemos, Sumar, Más Madrid e IU se sientan a hablar: “Esto es un conflicto entre personas y es triste”

Militantes de izquierdas. De derecha a izquierda: Sumar, Más Madrid, Podemos e IU.

Quedan poco más de 48 horas para que cierre el plazo para registrar las coaliciones de los partidos de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, cuando en Infobae España nos atrevemos a hacer algo que, de momento, ha sido imposible en lo más alto de la izquierda española: reunir en una misma mesa a Izquierda Unida, Sumar, Podemos y Más Madrid. Son militantes y simpatizantes de fuerzas a la izquierda del PSOE que están viviendo con inquietud como pasan las horas y aún no se ha anunciado la integración de sus formaciones en Sumar, más allá de Izquierda Unida y Proyecto Drago.

Eva Criado, de IU, Jaime Coulbois, Más Madrid, Jesus Mantilla, de Podemos y Carlos Entenza, de Sumar toman asiento con vistas a la Gran Vía madrileña. Hay buen ambiente, no se habla de primarias para decidir quién habla en primer lugar y ninguno se atreve a vetar a alguno de los presentes. De momento todo empieza bien. Al parecer, igual que las negociaciones.

La primera pregunta que les lanzamos a estos jovenes militantes es clara: ¿por qué aún no hay acuerdo?, la risa inhunda la sala y rompe el hielo Podemos: “Eso me gustaría saber a mi, creo que los que estamos aquí sentados compartimos la necesidad de concurrir juntos, más allá de las siglas y de las personas”, los presentes asienten con la cabeza -no será la única vez que ocurra-. “Es una pregunta lógica, pero no sabría decirte la razón, lo que si tengo claro es que los jóvenes tenemos esperanza de que salga”, sigue.

Eva, de IU, es más concisa: “tenemos que parar a la derecha” y Carlos [Sumar] va un poco más allá: “[en el espacio a la izquierda del PSOE] llevamos tiempo sin hacer autocrítica. Cada vez que se ha abierto una urna hemos salido mal parados, el 28-M fue la estocada final y aún así sigue habiendo sectores que parecen no enterarse. Por ejemplo, ciertas personas que tienen hueco en tertulias de Prisa”, lanza Carlos la primera indirecta de la tarde, pulla que tiene como respuesta la risa generalizada -de nuestro invitdo de Podemos también-.

Militantes de izquierdas se sientan a hablar

La movilización de la izquierda

Según todos los expertos, uno de los elementos esenciales para que la izquierda pueda reeditar el gobierno de colición -además de la unidad- es la movilización del espacio que estos jóvenes representan. La falta de movilización les preocupa y tienen claro que las peleas y declaraciones enfrentadas no ayudan a la causa: “Cuándo pasan estas cosas, lo que se transmite es debilidad”, señala Jesús Mantilla [Podemos], “hay una problemática más, creemos que la opinión personal de los líderes de las formaciones, es la opinión del partido, es un error. Félix [número 2 de Más Madrid en el Ayuntamiento] dijo en Twitter que Belarra e Irene debían sacrificarse. Esa una opinión personal de Félix, no creo que haya que elebarla a categoria”, ejemplifica Jesús. Jaime, de Más Madrid, también apunta en la misma línea que el joven morado: “los personalismos ya hemos visto que no nos llevan a ningún lado, es más, nos perjudica, por eso, creo que en estos momentos es imprescindible diferenciar las opiniones personales de las posturas de los partidos”.

Quien puede hablar con orgullo de no caer en personalismos es Eva, de IU, que pone en valor la acción de Garzón de dar un paso a un lado “para que otras personas, que las hay muy válidas, puedan tomar el testigo” señala. “Es imprescindible dar espacios de liderazgo a caras nuevas, Alejandra Jacinto, por ejemplo, es muy buen perfil”, completa, mientras todos asienten -por segunda vez-.

En este momento, Jaime ve la tesis de Eva y sube la apuesta; introduce un nuevo elemento: “es importante hablar de las caras, por supuesto, pero es imprescindible hablar de proyecto y puede que esté dando la sensación de que nos estamos centrando demasiado en los nombres y no es positivo”. Tesis que todos comparten pero que aprovecha Carlos [Sumar] para añadir un poco de realismo a la idea: “Todos sabíamos que iba a haber pelea por las listas y es normal, no creo que sea malo. Al final estamos armando una candidatura con 15 partidos y es lógico que haya plazas que sean disputadas por las formaciones. La pelea por los nombres debe leerse en clave interna, es decir, las formaciones deberían tener la madurez suficiente como para saber detectar cuáles de sus perfiles pueden aportar más o menos al proyecto”.

“Es la época de la regeneración”, apuesta Jesús [Podemos], “en este último ciclo político se han quemado todas las figuras políticas, por eso, son imprescindibles nuevos liderazgos. Los jóvenes tenemos un papel fundamental, además nosotros hemos entrado en otra dinámica, esta que pone por encima al país antes que los nombres o las siglas. La pregunta debe ser: ¿Qué es lo que queremos para el futuro de nuestro país?”, sigue hablando Podemos, mientras asiente el simpatizante de Sumar. Nada habitual en los últimos meses entre ambas cúpulas.

“Yo he confiado siempre”

“La esperanza es lo último que se pierde”, dice Eva. “Intento no creerme la realidad paralela de Twitter, yo siempre he confiado en el pacto y que las negociaciones salgan bien”, sostiene la militante de IU. Negociaciones que ensalza Carlos: “Más allá de los bots de Twitter de cierto partido político [en referencia a Podemos] que están bajando al barro, creo que, en general, hay que reconocer que esta estrategia no está siendo generalizada y que hay muchos militantes de ese partido que están actuando con responsabilidad”.

Jaime llama a la calma: “No todo el mundo usa Twitter, Twitter representa a una pequeña parte de la población y en ningún caso al sentir general de la izquierda”. Sobre esta cuestión también habla Jesús: “Por cada bot hay cientos de comentarios que piden la unidad, y creo que es el sentir general de la gente de izquierdas. Sin unidad, esto sería una auténtica debacle y es que, no tengo ninguna duda de que habrá pacto. Tan mal no irá cuando las negociaciones no se han roto”, completa el simpatizante de Podemos.

¿Y qué pasaría si no hubiera unidad?, ¿a quién votarían nuestros invitados? El silencio reina. “No quiero ni planteármelo”, responde con preocupación nuestra invitada de Izquierda Unida. Lo que tienen claro es a quién no votarían: “al PSOE nunca, eso es imposible”, coinciden todos los presentes y se retroalimentan sobre este asunto.

En dar cera al PSOE, no registran reservas: “Es la mayor problemática que tiene el espacio y lo estamos dejando pasar. Estamos dejando hueco al PSOE para sacar a pasear la tesis de la vuelta del bipartidismo, intentando copiar el discurso de nuestro espacio”, argumenta Jesús. Coge el relevo Carlos, que apunta a que el bipartidismo “perjudica a la democracia por la posibilidad de volver a un sistema político que deja a más de la mitad de los votantes sin representación”.

“Debemos entender que Sumar es más que un acuerdo de unidad, habla de un proyecto en positivo y el PSOE es un actor político más, con el que debemos entendernos, pero no puede sustituir ese movimiento”, señala Carlos, a lo que reacciona, con sorna, Eva: “Nos debemos entender, desgraciadamente”, se ríen.

Sentamos en Infobae a Izquierda Unida, Sumar, Podemos y Más Madrid.

Pero, ¿qué les diferencia?

“No sé”, responden todos, casi, a la vez. “Creo que más que políticas públicas, nos diferencian las estrategias a nivel discursivo”, apunta Jaime. Un desconocimiento que les lleva a pensar unos segundos ante la repregunta, y con la que Carlos [Sumar] sale recordando las “pequeñas diferencias” en política internnacional, “con el envío de armas a Ucrania, por ejemplo, sí que Podemos ha sido la nota discordante. Al final, podemos disentir en si hay que hablar más o menos de Ferreras pero, la aceptación programática es del 90%”, sostiene entre risas de todos los presentes.

Como razones posibles ante la división, “a mi se me ocurren dos respuestas: la división histórica en la izquierda y, la segunda, los conflictos personales que han existido entre los dirigentes de nuestros respectivos partidos. Lo que estamos viendo es un conflicto de personas y es lo más triste”, añade al debate el afiliado de Podemos.

¿Y después de las elecciones?, “lo idílico sería encontrar una manera de crear un discurso que aúne todas las ideas, de todos los partidos que se encuentren dentro de Sumar y que sean capaces de gestionar bien las diferencias habituales dentro de una formación”, desea Eva, que ve cómo su formación ya ha llegado a un acuerdo con Sumar. “Diálogo, diálogo y diálogo porque como acabamos de demostrar no hay tantas diferencias entre nosotros”, apela Jaime, de Más Madrid, y añade: “Al final, el principal actor con el que hay que dialogar no está en nuestro espacio, sino que es el PSOE”.

Carlos recordaba, al comienzo de nuestro encuentro, “la falta de autocritica del espacio”, por eso planteamos abrir el último melón: ¿Qué han hecho mal sus formaciones? De nuevo, silencio atronador, parece que les es complicado identificar errores. “Venga, voy yo”, se atreve Eva, tras entonar el pasapalabra Podemos y todos resaltar que la autocrítica que hagan será “completamente personal”. “La sensación que tengo es que IU, al presentarse con Podemos, ha perdido protagonismo y ha creado una marca en torno a Garzón, por eso creo que es imprescindible que se potencien nuevos perfiles para reivindicar el espacio de IU”, argumenta Eva. “Un error de Sumar ha sido no pensar que Pedro Sánchez solo es amigo de Pedro Sánchez. Un proyecto que se había creado con intención de ser permanente en el tiempo, en el que se crean 35 grupos de trabajo para elaborar un programa de país a largo plazo y poder negociar primero sobre las ideas y después sobre las personas, pues ahora no ha servido para tanto”, reflexiona Carlos.

“Lo que le ha faltado a Podemos ha sido leer mejor los contextos. Los regionalismos, por ejemplo, ha sido uno de sus problemas históricos y por esta problemática hemos pasado de 71 diputados a la treintena que tenemos ahora”, apunta Jesús. “A mi me cuesta hacer balance por el poco recorrido de Más Madrid, somos un partido relativamente nuevo y ha pasado poco tiempo desde el 28-M, pero yo diría que nuestro principal error ha sido no ser capaces de acabar con los gobiernos del PP en la comunidad y en el ayuntamiento”.

Ya sin la grabadora encendida, los cuatro cierran filas en torno a la unidad. Estos jóvenes -a pesar de que algunos dicen que no les interesa la política- siguen viviendo con preocupación la posibilidad de que no haya unidad el próximo 23 de julio. Todos mantienen una conversación cordial y se escuchan risas bajando a Gran Vía. Van juntos, igual que como quieren presentarse a las elecciones. Marchan por la céntrica calle de Madrid para buscar una terraza libre, cambiando el agua de la redacción, por la cerveza madrileña. Ellos ya trabajan en la unidad para la siguiente generación. Veremos.

