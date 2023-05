La hamburguesa en homenaje a Tina Turner triunfa en Madrid: es la más original de España

La Tina Turner Burger, la hamburguesa en homenaje a Tina Turner que triunfa en Madrid (Foto de archivo y restaurante La Misión).

“En la simplicidad está el éxito”. Así lo asegura Pelayo Galán, al frente del restaurante La Misión, uno de los míticos del panorama gastronómico de la capital, tras recibir el premio a la hamburguesa más original de España gracias a su creación Tuna Turner Burger (Simply the best).

Un juego de palabras -en alusión a la inigualable canción de la cantante Tina Turner- que esconde una única y, por supuesto, original hamburguesa de atún que ha robado el corazón al jurado del concurso Best Burger Spain 2023, donde se elige en varias categorías a las mejores del país. En concreto, esta receta ha obtenido el premio “Audacious”, que distingue a las hamburguesas que destacan por su originalidad o técnica.

Receta de la hamburguesa en homenaje a Tina Turner

La Tuna Turner Burger, una hamburguesa en homenaje a Tina Turner (Cedida).

Los ingredientes que han logrado este galardón son pocos, aunque de la máxima calidad: pan brioche; un filete de lomo de atún de 150 gramos, del reputado proveedor Pescados y Mariscos Ernesto Prieto, sellado con sésamo y con un grosor perfecto para que el comensal pueda apreciar las vetas de grasa; aguacate; mayonesa de sriracha y pepinillo y alga wakame -que le otorga ese toque crujiente-.

Una mezcla de sabores que se impuso y que arrebató el premio al resto de participantes, pese a la gran cantidad de aspirantes cárnicos -era la única hamburguesa elaborada con pescado-. Su jugosidad, sabor y facilidad para degustarla, al ser menos pesada que una hamburguesa convencional de carne, la convierten en una de las propuestas ideales para disfrutar ahora que llega el buen tiempo y que se buscan recetas más ligeras y frescas.

Aunque ya hacía tiempo que esta receta formaba parte de la propuesta gastronómica de La Misión, integrado en el grupo de restauración homónimo del reputado empresario hostelero Carlos Galán -que incluye también los restaurantes El Recuerdo y El Olvido-, es ahora cuando se consagra como una de las más llamativas de su categoría en la capital. Por un precio de 16 euros se puede probar en el restaurante La Misión -también en El Recuerdo-, aunque también se puede degustar en casa gracias al servicio take away y delivery que ofrecen.

El restaurante La Misión en Madrid, donde se hace la hamburguesa en homenaje a Tina Turner (Cedida).

La Misión es un tesoro oculto en el corazón de Arturo Soria (calle José Silva, 22), cuyo nombre hace referencia a la singularidad del espacio: el edificio en el que se emplaza el restaurante es una antigua misión californiana restaurada. Su cocina está inspirada en los grandes fogones del mundo y al frente se encuentra el experimentado chef Manuel Fernández. Los años de experiencia, desde 1989, avalan la calidad de su cocina de mercado con toques vanguardistas, así como el inmejorable trato al cliente del equipo.

Así se eligió el nombre de la hamburguesa

La hamburguesa más original de España guarda una historia que comienza en Miami. Hace años que Pelayo, junto a un grupo de familiares, viajó a esta ciudad estadounidense y rápidamente detectó el éxito que tenían las hamburguesas de pescado al otro del Atlántico, por lo que decidieron ponerse manos a la obra para conseguir la mejor interpretación. Tras varios intentos, esta fórmula dio el salto de Miami, donde la familia tiene dos restaurantes, a Madrid.

El origen del nombre, según cuenta Pelayo, reside en su padre -José Galán-, fan de la cantante Tina Turner y quien encontró en uno de sus hits -Simply the best- el nombre perfecto por la sencillez de los ingredientes. “Para nosotros, la sencillez es también ser original; no queríamos hacer una hamburguesa con mil ingredientes. Hay que intentar encontrar el equilibrio y así se alcanza la perfección en la cocina, sea el plato que sea”, destaca Pelayo.

Tal y como cuenta Galán, la gran acogida que tiene este plato entre el público madrileño que se acerca a La Misión les hizo registrarse en el concurso. “Cuando vamos a probar un plato de este tipo lo que todos queremos, al fin y al cabo, es que esté bueno, que sea sencillo y que tenga la esencia de lo que entendemos por una buena hamburguesa: buen pan y buen producto. La nuestra no tiene mucho misterio: sobre una capa de mayonesa de sriracha y pepinillo, se coloca una cama de aguacate, luego la porción de atún y finalmente se corona con alga wakame. Es esa sencillez, sin duda, el punto fuerte de nuestra Tuna Turner Burger y lo que creemos que nos ha valido para alcanzar el premio”, concluye Galán.

