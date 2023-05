España rozará los 21 millones de trabajadores y el paro se mantendrá por debajo de los tres millones este verano

Una mujer aguarda a las puertas de una oficina de empleo en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La reapertura total del sector turístico tendrá su reflejo en el empleo durante este verano. La temporada estival, marcada por el aumento de los puestos de trabajo ofertados de cara a las vacaciones y a la temporada de rebajas, no va a defraudar este año y se espera que en el tercer trimestre los afiliados a la Seguridad Social sigan creciendo, hasta superar los 20,9 millones, mientras que el número de desempleados podría aumentar ligeramente, aunque permanecería por debajo de la barrera psicológica de los tres millones.

Así se extrae del Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo elaborado por The Adecco Group Institute, que muestra como el número de afiliados continuará subiendo todos los meses hasta septiembre (último mes de la previsión), tras un segundo trimestre de fortalecimiento adicional en la creación de empleo. “Parece que nos adentramos en un segundo cuatrimestre de recuperación, pero no exentos de la sensación de que seguimos viviendo tiempos de una enorme volatilidad”, apunta el director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco.

Concretamente, la ocupación para el segundo trimestre del año crecerá un 1,4% interanual, hasta los 20.754.900 ocupados y, para el tercer trimestre, será un 2% superior que el mismo periodo del año anterior, hasta los 20.963.800 ocupados. En cuanto a la afiliación media prevista -en este caso por meses y no por trimestres- para mayo, la predicción es de 20.763.653 personas afiliadas, un 2,6% más interanual. Para los meses de verano, se espera que en junio se alcancen los 20.868.093, un 2,6% más interanual, y en julio los 20.923.942 afiliados, un 2,9% más interanual.

Paro

Por otra parte, Adecco señala que el paro registrado ya encadena 24 meses seguidos bajando, aunque el descenso de abril fue uno de los más bajos de la última década, con 73.890 desempleados menos. Ahora hay 2,79 millones de parados registrados, a los que pueden sumarse 525.600 con “disponibilidad limitada” y otras situaciones. Si también se suman las personas en ERTE y los fijos discontinuos que no trabajan, la definición más amplia de paro llegaría a 3,55 millones de personas.

La previsión para el tercer trimestre es de 2.932.700 parados, lo que supone un aumento del 1,6% en comparación con el mismo periodo de 2022, por lo que España seguiría bajo la barrera psicológica de los 3 millones de parados. De cumplirse estas estimaciones, la tasa de paro prevista para el segundo trimestre de 2023 sería de un 12,5% y de un 12,3% para el tercer trimestre.

PIB

La previsión para el Producto Interior Bruto (PIB) español es que aumente un 0,2% en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, medido en términos de volumen encadenado con referencia en el año 2015, una tasa 0,3 puntos porcentuales inferior a la del primer trimestre del año.

A nivel interanual, la variación prevista es del 1,4%, lo que implica una tasa 2,4 puntos porcentuales inferior a la del primer trimestre del año. Al respecto, Blasco ha apuntado que, aunque España ya parece haber recuperado el PIB previo al Covid-19 tras 40 meses, el país está 7,5 puntos por debajo de la Unión Europea en competitividad regional, con la excepción de la Comunidad de Madrid, con un 19,3; País Vasco, con un 7,6, y Cataluña, con 1,3, los únicos territorios por encima en este índice que evalúa el entorno empresarial.

