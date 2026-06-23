España

El color de toldo que mejor protege contra el calor todo el verano y ayuda a reducir la sensación térmica hasta 10 grados

Ante esta ola de calor es primordial saber aprovechar y conocer la tela y el tono que mejor viene para tu casa

Guardar
Google icon
Edificio de fachada amarilla con cinco balcones de barandales de hierro forjado, ventanas, toldos verdes y azules, cortinas blancas y un cartel de farmacia
Las diferentes opciones de toldos para el calor. (Eline Coolen )

El verano ha comenzado con una fuerza increíble, registrando temperaturas que ya superan los 40 grados y trayendo consigo la primera gran ola de calor de la temporada. Los expertos meteorológicos advierten que alcanzar estas cifras térmicas tan extremas al inicio de la época estival ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una tendencia recurrente en los últimos años.

Ante este panorama de noches tropicales y jornadas sofocantes, los ciudadanos se ven obligados a buscar métodos eficaces para proteger sus hogares del impacto del sol, siendo la instalación y el uso correcto de los toldos una de las barreras físicas más determinantes y económicas para combatir las altas temperaturas.

PUBLICIDAD

A la hora de adquirir o renovar un toldo, la mayoría de las personas se guía principalmente por criterios estéticos o por las normativas comunitarias de sus edificios. Sin embargo, las empresas especializadas en lonas y los expertos en termodinámica advierten de que la elección del color va mucho más allá de la simple decoración exterior. La física que rige el comportamiento de la luz solar demuestra que, cuando la radiación impacta sobre la tela, la energía se divide en tres fenómenos distintos: la reflexión (la luz que rebota), la absorción (el calor que se retiene en el propio tejido) y la transmisión (la energía que logra atravesar la lona).

Tonos oscuros para balcones y ventanas

A la hora de proteger el interior de la vivienda a través de los balcones y las ventanas, la recomendación de los profesionales puede resultar sorprendente para muchos: los colores ideales son los oscuros, tales como el negro, el azul marino, el marrón o el gris carbón. Según detallan los comercios especializados en lonas, estos tonos cuentan con un porcentaje de transmisión de luz prácticamente nulo. Al absorber casi la totalidad de la radiación solar, impiden de forma radical que los rayos atraviesen el tejido y calienten los cristales.

PUBLICIDAD

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Aunque es cierto que la lona exterior se calienta notablemente al retener esa energía, este calor acumulado se libera gradualmente hacia el exterior en forma de radiación de onda larga, la cual es incapaz de traspasar los vidrios de las ventanas. De este modo, el interior de las habitaciones se mantiene notablemente más fresco y en penumbra, reduciendo la necesidad de encender el aire acondicionado. Por el contrario, los expertos piden evitar en estos espacios los colores intermedios, como los verdes o los granates, ya que presentan un peor rendimiento al bloquear la transmisión lumínica y térmica hacia el interior de la casa.

Colores claros para terrazas y patios

La situación cambia por completo cuando el objetivo es acondicionar un espacio abierto exterior, como un patio, un jardín o una terraza espaciosa, donde las personas van a hacer vida directamente debajo de la estructura. Para estos casos, las empresas de toldos matizan que la elección correcta debe inclinarse inequívocamente hacia los colores claros, destacando el blanco, el beige, el arena o el gris claro.

Edificio con múltiples balcones y ventanas. Los balcones tienen barandillas de hierro y están decorados con plantas en macetas y colgantes. Un toldo cubre una ventana
Los toldos para exteriores más recomendados. (Eline Coolen )

El motivo técnico es que las tonalidades claras poseen una altísima capacidad de reflexión. En lugar de acumular la energía del sol, hacen que la radiación rebote inmediatamente hacia el espacio exterior antes de que consiga transformarse en calor físico. Al no retener la temperatura en la lona, se evita el molesto “efecto radiador” sobre las cabezas de los usuarios. La instalación de un toldo claro en un área abierta puede llegar a reducir la sensación térmica ambiental hasta en 10 grados, proporcionando una sombra ligera, ventilada y sumamente agradable para disfrutar del aire libre a pesar de las severas condiciones del verano.

Temas Relacionados

TemperaturaVeranoViviendaTrucosOla de CalorEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kira Miró reivindica su acento canario en ‘La Revuelta’: “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer una intepretación que se me entienda”

La intérprete de Gran Canaria estrena el próximo 1 de julio la serie ‘Olivia’ en Disney+, donde vuelve a dar vida después de 25 años a una mujer canaria

Kira Miró reivindica su acento canario en ‘La Revuelta’: “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer una intepretación que se me entienda”

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Agua, luz, productos químicos y limpieza marcan la factura básica, pero las reparaciones, la climatización o los servicios externos pueden elevar mucho más el desembolso

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Nicolás de Dinamarca habla por primera vez de la decisión de su abuela, la reina Margarita, que le hizo perder su título: “Nunca es agradable”

El nieto de la exmonarca danesa cuenta en un documental por primera vez cómo vivió la pérdida de su título de príncipe

Nicolás de Dinamarca habla por primera vez de la decisión de su abuela, la reina Margarita, que le hizo perder su título: “Nunca es agradable”

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

El equipo norteafricano se disputará con Austria el segundo puesto de un grupo donde Argentina ha asegurado la primera plaza

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 23 de junio

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 23 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

La otra causa de Aldama: liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

ECONOMÍA

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

Qué hay detrás del uso de 2.400 millones de fondos europeos en pensiones y por qué ha abierto un choque entre Gobierno y oposición

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé