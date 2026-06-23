El color de toldo que mejor protege contra el calor todo el verano y ayuda a reducir la sensación térmica hasta 10 grados

Las diferentes opciones de toldos para el calor. (Eline Coolen )

El verano ha comenzado con una fuerza increíble, registrando temperaturas que ya superan los 40 grados y trayendo consigo la primera gran ola de calor de la temporada. Los expertos meteorológicos advierten que alcanzar estas cifras térmicas tan extremas al inicio de la época estival ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una tendencia recurrente en los últimos años.

Ante este panorama de noches tropicales y jornadas sofocantes, los ciudadanos se ven obligados a buscar métodos eficaces para proteger sus hogares del impacto del sol, siendo la instalación y el uso correcto de los toldos una de las barreras físicas más determinantes y económicas para combatir las altas temperaturas.

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A la hora de adquirir o renovar un toldo, la mayoría de las personas se guía principalmente por criterios estéticos o por las normativas comunitarias de sus edificios. Sin embargo, las empresas especializadas en lonas y los expertos en termodinámica advierten de que la elección del color va mucho más allá de la simple decoración exterior. La física que rige el comportamiento de la luz solar demuestra que, cuando la radiación impacta sobre la tela, la energía se divide en tres fenómenos distintos: la reflexión (la luz que rebota), la absorción (el calor que se retiene en el propio tejido) y la transmisión (la energía que logra atravesar la lona).

Tonos oscuros para balcones y ventanas

A la hora de proteger el interior de la vivienda a través de los balcones y las ventanas, la recomendación de los profesionales puede resultar sorprendente para muchos: los colores ideales son los oscuros, tales como el negro, el azul marino, el marrón o el gris carbón. Según detallan los comercios especializados en lonas, estos tonos cuentan con un porcentaje de transmisión de luz prácticamente nulo. Al absorber casi la totalidad de la radiación solar, impiden de forma radical que los rayos atraviesen el tejido y calienten los cristales.

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Aunque es cierto que la lona exterior se calienta notablemente al retener esa energía, este calor acumulado se libera gradualmente hacia el exterior en forma de radiación de onda larga, la cual es incapaz de traspasar los vidrios de las ventanas. De este modo, el interior de las habitaciones se mantiene notablemente más fresco y en penumbra, reduciendo la necesidad de encender el aire acondicionado. Por el contrario, los expertos piden evitar en estos espacios los colores intermedios, como los verdes o los granates, ya que presentan un peor rendimiento al bloquear la transmisión lumínica y térmica hacia el interior de la casa.

Colores claros para terrazas y patios

La situación cambia por completo cuando el objetivo es acondicionar un espacio abierto exterior, como un patio, un jardín o una terraza espaciosa, donde las personas van a hacer vida directamente debajo de la estructura. Para estos casos, las empresas de toldos matizan que la elección correcta debe inclinarse inequívocamente hacia los colores claros, destacando el blanco, el beige, el arena o el gris claro.

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Los toldos para exteriores más recomendados. (Eline Coolen )

El motivo técnico es que las tonalidades claras poseen una altísima capacidad de reflexión. En lugar de acumular la energía del sol, hacen que la radiación rebote inmediatamente hacia el espacio exterior antes de que consiga transformarse en calor físico. Al no retener la temperatura en la lona, se evita el molesto “efecto radiador” sobre las cabezas de los usuarios. La instalación de un toldo claro en un área abierta puede llegar a reducir la sensación térmica ambiental hasta en 10 grados, proporcionando una sombra ligera, ventilada y sumamente agradable para disfrutar del aire libre a pesar de las severas condiciones del verano.