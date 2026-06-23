Nicolás de Dinamarca habla por primera vez de la decisión de su abuela, la reina Margarita, que le hizo perder su título: “Nunca es agradable”

Nicolás de Dinamarca, conde de Monpezat, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

Han pasado más de tres años desde que la reina Margarita de Dinamarca tomara una de las decisiones más controvertidas de su reinado: retirar los títulos de príncipe y princesa a los hijos del príncipe Joaquín para reducir el tamaño de la Familia Real. Aquella medida, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y provocó un profundo malestar dentro de la dinastía, sigue dejando huella en sus protagonistas. Ahora, Nicolás de Dinamarca, convertido desde entonces en conde de Monpezat, ha decidido hablar públicamente sobre cómo vivió aquel momento.

Lo hace en Nikolai, el documental que próximamente estrenará la televisión pública danesa y en el que abre una ventana a su vida personal y profesional. A través de sus cuatro episodios, el nieto mayor de la reina Margarita reflexiona sobre su carrera en el mundo de la moda, su formación académica y también sobre el impacto que tuvo perder un título con el que había convivido desde su nacimiento.

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Margarita II de Dinamarca, durante la coronación de su hijo, Federico X.

“Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre y eso nunca es agradable, por supuesto”, afirma el joven en uno de los fragmentos adelantados del documental. Unas palabras que evidencian que la decisión adoptada por su abuela no pasó desapercibida para él y que supuso un importante punto de inflexión en su trayectoria.

En otra de sus reflexiones, Nicolás llega incluso a definir aquella medida como una especie de “destierro”, aunque también deja claro que ha preferido afrontar la situación desde una perspectiva constructiva.

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Nicolás de Dinamarca, conde de Monpezat, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

“Como todo en la vida, intento sacar provecho de las cosas y verlas de forma positiva. Ahora estoy encontrando mi propio camino con el papel y las circunstancias que tengo”, explica.

Lejos de la actividad institucional, el conde de Monpezat ha centrado sus esfuerzos en construir una carrera propia. Tras completar un máster en Economía y Administración de Empresas con especialización en Gestión de Ventas, ha sabido compaginar esa formación con una consolidada trayectoria como modelo internacional, un sector en el que comenzó siendo apenas un adolescente.

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Nicolás de Dinamarca, conde de Monpezat, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

Precisamente el documental también recuerda cómo fueron sus primeros pasos sobre las pasarelas. Según relata en la producción, sus padres, el príncipe Joaquín y Alejandra de Frederiksborg, supervisaron cuidadosamente cada movimiento para protegerle cuando todavía formaba parte activa de la Familia Real y cualquier aparición pública despertaba un enorme interés mediático.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Una decisión polémica que creó una grieta en la familia real

La retirada de los títulos respondió al deseo de la entonces reina Margarita de adaptar la monarquía danesa a un modelo más reducido, reservando las responsabilidades institucionales a un número menor de miembros de la familia. Una reforma que abrió un intenso debate dentro y fuera del país y que acabó generando tensiones entre la soberana y la rama encabezada por el príncipe Joaquín.

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Sin embargo, con la llegada al trono del rey Federico X se han producido algunos gestos de acercamiento. Uno de los más significativos fue la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog tanto a Nicolás como a su hermano Félix, un reconocimiento interpretado por muchos como una muestra de afecto y de integración dentro de la familia pese a los cambios introducidos años atrás.

Nicolás de Dinamarca y su hermano Felix, con su tío, el rey Federico, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

Aun así, el propio Nicolás deja claro que su vínculo con Dinamarca permanece intacto. “Siempre seré un representante de Dinamarca, del pueblo danés y de los valores daneses, sin importar dónde me encuentre ni en qué contexto”, asegura en el documental. Un mensaje que resume la nueva etapa que atraviesa: lejos de los focos institucionales, pero sin renunciar a unas raíces que siguen formando parte esencial de su identidad.

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