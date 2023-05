Sergio Rodríguez: “Estábamos muy limitados en la plantilla y todo el mundo dio un paso adelante”

El banquillo del Real Madrid reacciona durante el partido de semifinales de la Euroliga frente al Barcelona.

Lo hizo en los playoffs contra el Partizan de Belgrado y volvió a repetir hazaña ya en la Final Four contra el Barça. Sergio Rodríguez fue el gran protagonista del triunfo del Real Madrid este viernes en las semifinales de la Euroliga (66-78), sirviendo como complemento perfecto a la hora de la verdad para un Walter Tavares superlativo en la zona. Gracias a ambos jugadores, la sección de baloncesto blanca prosperó por segundo año consecutivo contra el conjunto azulgrana.

“Sabemos que tenemos la inercia a favor, así que tenemos que seguir así, descansar hoy, y estar listos para la final”, afirmó el jugador canario ante las cámaras de la televisión de la Euroliga una vez consumada la victoria frente al eterno rival. Rodríguez también reconoció que la victoria fue un éxito colectivo: “Se siente genial, para mí y para el equipo. Estábamos muy limitados en la plantilla y todo el mundo dio un paso adelante”.

El entrenador del conjunto blanco, Chus Mateo, también alabó el gran partido de su equipo, que se medirá a Olympiacos en la gran final el próximo domingo. Quiso destacar no sólo el grandísimo trabajo de Tavares (20 puntos, 15 rebotes, 39 de valoración), que fue el jugador diferencial del partido, sino también el de los veteranos Rudy Fernández, Sergio Llull y, sobre todo, el Chacho. “Lo suyo es una cosa espectacular, entre él, Rudy y Llull han marcado el ritmo de partido. (Sergio Rodríguez) Es un trilero, es muy bonito verle jugar. En ataque es muy difícil de parar y cuando saca la muleta y empieza a torear, es una maravilla verle. Me alegro por todos”, dijo.

Mateo quiso poner en valor a la vieja guardia del equipo a la hora de resolver los encuentros. “Conocen cómo son estos partidos, cómo controlar el ritmo del partido. No les tengo que decir muchas cosas, saben a quién tienen que pasar, cómo jugar con Tavares... Me facilitan mucho las cosas”, insistió. En cuanto al partido, el entrenador del Real Madrid comentó que su equipo jugó bien, pero que tuvo que sufrir el acierto del Barça desde el triple. “Pese a ello, siempre pensamos la posibilidad de seguir en el partido”, dijo.

“El Barça es un equipo increíble y hemos conseguido derrotarles. No es fácil llegar hasta aquí, pero estoy muy, muy feliz por llegar a la final, porque podemos seguir soñando un partido más. Veremos qué pasa contra Olympiacos. Estoy muy orgulloso de mi equipo, estamos juntos y jugamos como tal”, agregó también Mateo. La clave de todo estuvo, para él, en cómo llegó el partido al descanso. “Vimos que teníamos opción. El año pasado estábamos once abajo y ganamos. Si nos dejan vivos, nos gusta rehacernos. Ellos anotaban mucho desde fuera, pero supimos tener tranquilidad, no volvernos locos y esperar nuestro momento”, comentó.

Chus Mateo también recordó que el Barça tiró mucho desde el triple, pero sabía que no podían tener tanto acierto de forma prolongada y que sus jugadores tenían que estar atentos para cerrar el rebote. “Cuando encontramos la ventana de la oportunidad, nuestra oportunidad, nos pusimos 7 arriba. Ellos volvieron, pero ya estamos dentro del partido y no desperdiciamos la ocasión”, sentenció.

Chus Mateo en la Final Four de Kaunas.

“Cuando el balón quema, si se lo das al Chacho algo bueno puede pasar”

Por su parte, Sergio Llull admitió la satisfacción generalizada en el vestuario del Madrid después de eliminar al Barça, aunque subrayó que el conjunto blanco aún tiene la batalla más importante por delante. “Estamos contentos, pero somos conscientes de que aún no hemos hecho nada. El objetivo es ganar el domingo y enfrente vamos a tener un auténtico equipazo”, aseguró el jugador balear ante las cámaras de DAZN.

Desde el vestuario del Zalgirio Arena de Kaunas, Llull reconoció que “todas las finales son especiales”, ya que “cuesta mucho llegar” y “hay que valorar mucho el camino, sobre todo este año con tantas dificultades”. “Soy muy malo para los pronósticos. En este tipo de partidos puede pasar de todo. Ahora tenemos que descansar, preparar bien ese partido y vaciarnos el domingo como si no existiera el lunes. Solo queda intentarlo todo y hacerlo como un equipo, como hemos hecho hoy, e intentar jugar un poco mejor que el Olympiacos para ganar”, afirmó en referencia a la final.

Llull intenta anotar ante Nnaji.

Sobre su conexión con Sergio Rodríguez, el base respondió: “Son muchos años jugando juntos, tanto en el Madrid como en la selección. Nos entendemos muy bien y nos gusta jugar este tipo de partidos”. “Cuando el balón quema, si se lo das al Chacho sabes que algo bueno puede pasar. Nosotros dos, junto con Rudy, intentamos empujar a todo el equipo para conseguir victorias como la de hoy”, zanjó Llull.

Otro de los protagonistas de la noche fue Mario Hezonja, quien aseguró que en ningún momento dudó de que su equipo fuera capaz de derrotar al Barça. “Somos el Real Madrid, siempre creemos y siempre luchamos. En la serie contra el Partizan ya demostramos una dureza mental increíble y vinimos aquí preparados”, afirmó el alero croata ante las cámaras de la televisión de la Euroliga.

Hezonja penetra a canasta ante Kalinic.

Desde la pista del Zalgirio Arena, Hezonja recordó que la final del domingo contra el Olympiacos será todavía más exigente: “Estábamos listos para una gran batalla hoy, porque sabemos cómo son de buenos los jugadores del Barça, pero el domingo tenemos otra más dura. El Olympiacos fue primero por una razón. No sé quién es favorito, eso son cosas de los periodistas, pero hay que prepararse aun más para un rival que será más exigente”.

