El juego de las sillas en los banquillos de la Euroliga este verano: Laso, Scariolo, Jasikevicius, Ataman, Pascual...

Baile de entrenadores en la Euroliga. Montaje Infobae (EFE y Euroleague)

Difícil que alguien que ha tenido infancia no haya echado una partida, alguna vez, al juego de las sillas. Vueltas, vueltas y más vueltas mientras sonaba la música en cualquier cumpleaños o fiesta de cierta relevancia que se preciase. Cuando cesaba la canción de turno, pies para qué os quiero en pos de asiento. Quien se quedaba sin él era eliminado, y vuelta a empezar hasta que sólo quedaba uno. Bien, pues algo así, ya trasladados al (aburrido) mundo de los adultos, puede suceder este verano en los banquillos de varios equipos de la Euroliga, la máxima competición del baloncesto europeo. El que encuentre un puesto vacante en un equipo de caché, se lo quedará. Sin miramientos, haya o no lugar de repuesto para el que pierda el envite.

Estos son cinco técnicos que ya son o pueden ser carne de cañón en el mercado: la temporada encara su recta final en el deporte de la canasta y el rumore, rumore se dispara.

Te puede interesar: Sergio Rodríguez: el regreso del hijo pródigo

Pablo Laso

Pablo Laso en la Final Four de 2022.

Desde que se vio forzado a abandonar el Real Madrid por la puerta de atrás al final del curso 2021-2022, el técnico vitoriano es un candidato perenne para entrenar a cualquier club de la Euroliga. Sonaron el Estrella Roja serbio y tanto el Maccabi como la selección israelí. También el Panathinaikos griego y el Efes turco. Sin embargo, cada vez gana más fuerza la posibilidad de que veamos a Laso al frente del Bayern de Múnich alemán: ya se airea un acuerdo por tres temporadas.

Todo parece indicar que el italiano Andrea Trinchieri, quien acaba contrato, pondrá fin a su etapa en el conjunto bávaro. Así pues, le correspondería a Laso, si finalmente aterrizase en tierras germanas, intentar mejorar la imagen del Bayern tanto a nivel doméstico (superado últimamente por el ALBA Berlín) como continental. Estaría más que capacitado para lograrlo, como ya demostró en España: 22 títulos en sus 11 temporadas en el Madrid (2 Euroligas, 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas y una Copa Intercontinental).

Sergio Scariolo

Sergio Scariolo en la última final del Eurobasket.

El seleccionador español tiene contrato con la Virtus Bolonia de su Italia natal (14º clasificado de esta Euroliga) hasta 2024 y ha manifestado que lo quiere cumplir. Aun así, en los últimos tiempos se le ha vinculado tanto al Real Madrid como a Toronto Raptors, donde ya fue campeón de la NBA como asistente en 2019.

La continuidad de Chus Mateo como entrenador madridista no está clara, a pesar de una nueva clasificación para la Final Four europea. Por eso, se ha hablado de posibles negociaciones avanzadas de Scariolo con los blancos para sustituirle. Incluso con una supuesta reunión esta misma semana, previa al quinto partido contra el Partizan en los playoffs de la Euroliga. Sería la segunda etapa del preparador natural de Brescia en las filas madridistas, donde ya sirvió entre 1999 y 2002.

Además, en la puja por Scariolo ha entrado con fuerza la NBA, ya que los Raptors le tienen en la lista de principales candidatos para ocupar su banquillo una vez despedido Nick Nurse, el que fuera su jefe. El por ahora técnico de la Virtus también se habría visto con sus antiguos empleadores en las últimas horas, dando pie a la posibilidad de convertirse en el segundo europeo de la historia al frente de un equipo de la mejor liga de baloncesto del mundo: conoce la casa a la perfección dada su estancia en Canadá, anillo incluido, entre 2018 y 2021.

Los títulos de Scariolo gracias a su labor en la banda hablan por sí solos: cinco oros con España (cuatro Eurobasket y un Mundial), una plata olímpica, un bronce olímpico y otro europeo, la NBA, la ACB y la Copa del Rey por partida doble, la Eurocup, la Serie A y la Supercopa (dos) italianas. Scariolo ha entrenado en clubes de una pujanza superlativa y conoce a la perfección la receta del éxito. Si decide cambiar de rumbo, su futuro en la selección española, con la que tiene contrato hasta que finalicen los Juegos Olímpicos de París 2024, no estaría nada claro. Ni si vuelve a la liga española, ya que estaría obligado por norma de la ACB a dejar de entrenar al equipo nacional, ni si retoma su aventura en Toronto con mando en plaza.

Te puede interesar: Sergio Rodríguez levanta al Real Madrid ante el Partizan

Sarunas Jasikevicius

Sarunas Jasikevicius en la Final Four de 2022 (REUTERS/Marko Djurica)

La continuidad del exjugador lituano como entrenador del FC Barcelona depende de lo que consiga o no llevarse al zurrón en el momento decisivo del año. Si levantase la Euroliga (de momento, ha accedido a la Final Four), Saras sería renovado, porque ahora no lo está, de forma automática. En el caso de que no lo lograse y de que tampoco triunfase en la ACB, todo quedaría en el aire. Y lo más seguro es que dijese adiós.

Hasta la fecha, Jasikevicius ha ganado una ACB y dos Copas del Rey en el Barça. A esto hay que añadir sus cinco Ligas y tres Copas de Lituania con el Zalgiris Kaunas. En el caso de que dejase de ser el técnico azulgrana, no le faltarían novias. El Efes, por ejemplo, ya estaría al acecho si se queda libre.

Ergin Ataman

Ergin Ataman en la Final Four de 2022 (REUTERS/Marko Djurica)

Todo apunta a que el director de orquesta desde la banda del mejor Efes de todos los tiempos, capaz de ganar dos Euroligas consecutivas que bien podrían haber sido tres sin el covid, no va a continuar en Estambul. Que el vigente campeón de Europa se haya quedado fuera de los playoffs (11º) ha supuesto un mazazo de enjundia suficiente como para provocar, en unas semanas, el adiós de Ataman. Haga lo que haga en la liga turca.

Parece muy evidente cuál será el nuevo equipo del técnico otomano: Panathinaikos. A falta de confirmación oficial, estará allí dos temporadas. Sería muy raro que el fichaje se torciese. Ataman llegó a declarar: “Es cierto que estamos hablando, y todo lo que puedo decirte es que tengo un buen presentimiento [...] Si vengo al Panathinaikos, quiero convertirme en el nuevo Zeljko (Obradovic) del equipo”. Además, el mismísimo dueño del conjunto del trébol, Dimitris Giannakopoulos, se aventuró a confirmar su llegada vía Instagram.

Xavi Pascual

El entrenador del Zenit de San Petersburgo, Xavi Pascual (EFE/David Aguilar/Archivo)

No es descartable que el ex del Barça vuelva al equipo donde se hizo un nombre como entrenador si la era Jasikevicius llega a su fin. En realidad, Pascual puede recalar en cualquier club de categoría que busque ocupante para su banquillo, ya que no poder disputar competición europea por la guerra de Ucrania limita sus opciones de seguir mucho más en el Zenit de San Petersburgo ruso.

El técnico catalán ha sonado incluso para recalar en el eterno rival de su etapa azulgrana, el Real Madrid. Ahora mismo, en su palmarés hay una Euroliga, 4 Ligas y Supercopas españolas, 3 Copas del Rey, 2 Ligas y una Copa de Grecia (Panathinaikos) y una VTB United League y una Supercopa de idéntica competición (Zenit).

Más nombres y banquillos

Andrea Trinchieri en un partido con el Bayern de Múnich (Euroleague)

Hay, por lo menos, otros dos entrenadores de interés en cuanto al movimiento de fichas que se espera en el período estival. Uno es el ya mencionado Andrea Trinchieri, que de confirmarse su salida del Bayern podría volver a casa de la mano de la Virtus, si Scariolo se marcha, y que, además, ha sido relacionado con el Madrid. Otro es el serbio Sasa Obradovic, porque a día de hoy no es seguro del todo que vaya a seguir dirigiendo al Mónaco. Eso sí, puede que el acceso de los suyos a la Final Four haya calmado un tanto las aguas.

También había dudas con Ettore Messina en Milán, pero tanto el italiano como el General Manager de su equipo parecen haberlas disipado. Y veremos qué pasa con el entrenador del Zalgiris, el lituano Kazys Maksvytis, porque acaba contrato. Por lo demás, parece que se barrunta calma: el griego Georgios Bartzokas en Olympiacos (otro equipo de Final Four), el israelí Oded Kattash en Maccabi, el serbio Zeljko Obradovic en Partizan, el también heleno Dimitris Itoudis en Fenerbahçe, Joan Peñarroya en Baskonia, el montenegrino Dusko Ivanovic en Estrella Roja... Aunque queda claro que la tendencia, en unas semanas, será la revolución.

Seguir leyendo: