Mirotic: “Es el día más duro de mi carrera”

Nikola Mirotic lanza ante Hezonja durante la semifinal de la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona.

Nikola Mirotic, jugador del FC Barcelona, ha reconocido tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid (66-78) en la semifinal de la Final Four de la Euroliga que es el día “más duro” de su carrera. El ala-pívot montenegrino prolongó en Kaunas su maldición con la Euroliga: sexta participación en toda su carrera y sexta ocasión en la que se irá de vacío de la cita más importante del baloncesto en europeo. En esta ocasión, además, se marcha tras firmar uno de los peores partidos de su carrera: 3 puntos, con 0 de 7 en triples, 2 rebotes, una asistencia y -2 de valoración final. Un drama en una noche que la que el Barça y Jasekivicius, su entrenador, se jugaban el futuro de un proyecto que dependía de levantar el trofeo el domingo tras los batacazos de los años anteriores.

Esta vez tampoco podrá ser. La estrella del equipo catalán, que regresó de la NBA para dominar Europa, asume su parte de responsabilidad en el fracaso blaugrana. “Es una derrota colectiva, pero sin duda he hecho el peor partido de la temporada y en un momento tan importante. Por eso asumo la responsabilidad y pido perdón a la afición”, afirmó el ala-pívot en declaraciones a Catalunya Radio tras el encuentro. “Es el día más duro de mi carrera, no hay muchas oportunidades como esta y ya son demasiadas perdidas. Una más en un año en el que por fin piensas que las cosas van a salir y que deben salir bien y al final no pasa. Es lo que más me duele. Siento que no he estado para el equipo, que no le he ayudado y tengo que analizar el motivo”, añadió. Tan duro ha sido el golpe que Mirotic, tal y como ha recogido a RAC1, deja en el aire su futuro: “No sé qué pasará”, ha afirmado el jugador, de 32 años.

Jasikevicius: “Es un palo durísimo”

En la misma línea que su pupilo se expresó Sarunas Jasikevicius. El entrenador se la jugaba al todo o nada en esta Final Four: si ganaba, renovaba automáticamente, si perdía, lo más probable es que la directiva pusiese fin a su proyecto en el Barcelona. Tras una nueva derrota en la semifinal y otra vez frente al Real Madrid, todo invita a pensar a que no continuará el próximo año al frente del banquillo azulgrana. “Es un palo muy duro que no va a doler solo ahora, va a doler muchos años. No hemos jugado como equipo. No he sabido calmar a los chicos, planificar jugadas para mover mejor el balón… Nos salió un partido muy malo. El castigo es muy grande”, ha reconocido el lituano, que no ha querido hablar sobre su futuro: “¿Mi futuro? No me importa nada, acabamos de perder una semifinal, no me importa eso”.

Sarunas Jasikevicius, durante la semifinal de la Euroliga que ha enfrentado a Barcelona y Real Madrid.

El técnico ha restado importancia a la nefasta actuación de Mirotic y ha pedido al equipo que se centre el pelear por la Liga. “Todos son humanos”, dijo sobre el hispano-montenegrino. “Hay que levantarse y tenemos que acabar la temporada ganando la liga, pero no va a ser fácil, porque tenemos que volver a jugar nuestro baloncesto”, insistió

Satoransky, al igual que su entrenador, ha explicado la derrota en la falta de juego en equipo. “Queríamos resolverlo por nuestra cuenta y no funcionamos como equipo, algo que sí habíamos hecho en los últimos meses. Nos precipitamos muchas veces”, analizó el jugador checo en declaraciones a Catalunya Ràdio. “No sé qué puede pasar por la cabeza de cada jugador. Hay mucha presión, pero la verdad es que algunos no hemos estado bien. Difícil de explicarlo por otros. Hoy queríamos ganar tanto que no funcionamos tan bien como equipo”, concluyó. “Hemos controlado la primera parte, pero no hemos sido fieles a nuestro juego y si les dejas, pues pasa esto”, resumió Álex Abrines. “No es culpa del Real Madrid, el problema era nuestro”, concluyó. Una noche negra para el Barça en Kaunas que deja en el abismo a Jasikevicius.

