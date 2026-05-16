Rocío Muñoz detalla en ‘¡De Viernes!’ el cambio de actitud de Omar Montes tras conocer el embarazo: “De primeras, se puso muy contento”

La empresaria detalló el cambio de actitud del cantante tras comunicarle el embarazo (De Viernes)

La presencia de Rocío Muñoz en el plató del programa ‘¡De Viernes!’ ha impulsado un nuevo y controvertido capítulo en la vida privada de Omar Montes. La empresaria dedicada al sector estético ha decidido romper el silencio y ofrecer su versión acerca de la relación mantenida con el conocido cantante.

Muñoz ha declarado estar embarazada del artista y ha aportado detalles inéditos sobre la reacción de su entorno y la dinámica sentimental entre Montes y su pareja oficial, Lola Romero. En su intervención, Muñoz ha subrayado que, tras comunicar el embarazo al cantante, recibió “presiones para interrumpir mi embarazo” que provendrían del círculo de Montes.

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La propia empresaria ha precisado que su embarazo resulta relevante porque Lola Romero, la pareja pública de Montes, dio a luz a un hijo del cantante hace tan solo seis meses, lo que encuadra el testimonio en un contexto de convivencia y vínculo formal reciente.

Desde el momento en que la noticia del embarazo se ha hecho pública, Muñoz ha indicado que las presiones habrían cesado de manera repentina, insistiendo en la falta de comunicación con el círculo del cantante: ni siquiera sus abogados pueden contactar con el entorno de Montes, afirma.

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Del entusiasmo al bloqueo

Al detallar los primeros momentos tras hacerle saber al artista que esperaba un hijo suyo, Muñoz ha relatado que su reacción inicial fue de entusiasmo y apoyo, aunque ese sentimiento tuvo escasa duración, como ha explicado ante las cámaras. “A raíz de yo comentarle a Omar que estaba embarazada, de primeras sí que se puso muy contento. Me dio la enhorabuena y tuvimos una conversación bastante buena”, ha declarado Muñoz.

La empresaria sostiene que instantes después el tono del cantante cambió por completo, traducción de lo que considera una presión activa del entorno más cercano de Montes, incluyendo llamadas recibidas incluso en su lugar de trabajo, según ha denunciado.

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Muñoz asegura que tras hacer público el embarazo, el entorno de Montes dejó de comunicarse con ella (De Viernes)

La empresaria ha puesto el foco en el aislamiento al que, asegura, le han sometido quienes rodean al artista: “Me han bloqueado. Ni siquiera mis abogados pueden localizarles porque no les cogen el teléfono o les bloquean también”. Muñoz ha indicado que esta falta de comunicación le ha dejado sin respaldo, reforzando su decisión de hacer público el asunto en el plató.

Además, ha resaltado que la actitud de Montes en redes sociales, donde el cantante ha optado por ignorar la polémica y restarle importancia, resulta incomprensible para ella. “Me parece ridículo. Al burlarse de mi embarazo, se está burlando de su hijo”, ha afirmado la empresaria ante las cámaras.

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Omar Montes y Lola Romero reaparecen juntos desmintiendo los rumores de crisis. (EUROPA PRESS)

Durante la entrevista, otro aspecto fundamental ha sido el retrato que Muñoz realiza de la relación entre Omar Montes y Lola Romero en el inicio de su vinculación sentimental. Ha revelado que, ante la pregunta directa sobre la existencia de una pareja formal, Montes negó mantener una relación estable y describió una convivencia distante: “Me dijo que dormían en habitaciones separadas, que solo tenían una relación cordial”.

Muñoz ha matizado que, según esa versión, ambos mantenían la convivencia por razones de responsabilidad familiar, no por vínculo afectivo: “Él me decía que tenía una responsabilidad con Lola por la familia de ella, que vivían juntos, pero que cada uno hacía su vida”.

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Relación frecuente y confidencias

Muñoz ha justificado su confianza en la versión del cantante al afirmar que su percepción de la relación entre Montes y Lola Romero concordaba con la ausencia de muestras públicas de afecto en redes sociales: “No había fotos, no había imágenes de una pareja feliz. Nada”. En ese contexto, inició una relación frecuente con el cantante que habría durado aproximadamente dos años, viéndose varios días por semana: “unos 3 o 4 días a la semana”, ha comentado.

Al abordar las precauciones en su intimidad, Muñoz ha asegurado que la decisión de mantener relaciones sin protección fue acordada entre ambos: “El no tomar precauciones fue una decisión consensuada entre los dos”. Ha explicado, además, que tenía una “reserva ovárica bajita” y que su ginecólogo le advirtió de las dificultades para concebir, información que compartió desde el principio con Montes.

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Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

La empresaria también ha subrayado que el interés de Montes por formar una familia con ella era explícito. “Yo le dije que era un padrazo, que si no le gustaría tener más hijos. Y me dijo: ‘Con Lola no. Tú serías una muy buena mamá’”, ha trasladado Muñoz. Ante las dificultades médicas, el cantante llegó a acompañarla a la consulta de su ginecóloga: “Me dijo: ‘No te preocupes, vamos a hablar con la ginecóloga, a ver cómo se puede solucionar’”.

Posteriormente, Muñoz ha afirmado que, aunque intentó distanciarse de Montes tras conocer el embarazo de Romero, la comunicación no se cortó del todo. El cantante mantenía el contacto y compartía con ella sus sentimientos personales, incluso en tono de vulnerabilidad: “Me decía que estaba superinfeliz. Que conmigo era con la única persona con la que podía hablar de ciertas cosas”, ha narrado Muñoz en el programa.

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El contacto, según ella, fue haciéndose cada vez menos frecuente hasta que en diciembre, tras una nueva cita, se produjo el embarazo. Todos estos hechos, según Rocío Muñoz, reflejan una relación compleja y un entramado de convivencia, secretos y decisiones compartidas, cuyas consecuencias siguen centrando la atención mediática.