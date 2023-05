Francia se rinde a Nadal: “Una tierra sin su rey”

Rafa Nadal, tras ganar su último Roland Garros, el decimocuarto de su carrera, el año pasado.

Rafa Nadal anunció este jueves lo que nadie quería escuchar: no estará en Roland Garros. El tenista balear, a punto de cumplir 37 años, no ha conseguido recuperarse de la lesión que sufrió en el psoas durante la segunda ronda del Open de Australia, el pasado 18 de enero. En principio, tras el diagnóstico, iba a estar fuera de las pistas entre seis y ocho semanas, quizás algo más. Nadie podía presagiar entonces que no estaría en la gira de tierra batida, mucho menos en París, donde iba a defender título. Pero ya el propio Rafa avisó en marzo de que la cosa era seria. “Me hice una avería muy grande en Australia”, reconocía, aunque siempre con la mente puesta en llegar a su torneo talismán. No podrá ser. “Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, expresó el balear desde su Academia.

Tras el anuncio de ayer, L’Equipe, el diario deportivo más importante de Francia, se ha rendido a su figura con una icónica portada en la que se ve a Nadal tumbado sobre la arcilla de la Philippe Chatrier celebrando su último trofeo en París, el decimocuarto de su carrera, conseguido la temporada pasada. “Una tierra sin su rey”, titula el citado medio, con el siguiente texto: “RAFAEL NADAL, catorce veces campeón de Roland Garros, dijo ayer que no competirá en la edición de 2023 (28 mayo - 11 junio) por culpa de una lesión en el muslo. El español, siempre presente en París desde 2005, ha anunciado que se retirará tras la temporada 2024″.

Los canales oficiales de Roland Garros también han reaccionado al anuncio del español. “Rafa, no podemos imaginarnos como de difícil ha sido esta decisión. Te echaremos de menos este año en Roland Garros. Cuídate y vuelve más fuerte a la pista. Deseamos verte el año que viene en París”, publicó el perfil del torneo en Twitter. Desde España, instituciones como el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Comité Olímpico Español (COE) también han querido arropar a un Nadal que aseguró que se retiraría tras 2024. “¡Vamos Rafa! Tu ausencia en Roland Garros será sólo una pausa en el éxito. ¡Estamos todos contigo, te esperamos en las pistas”, escribió el COE. “Querido, Rafa Nadal. Tu esfuerzo diario nos ha brindado momentos de enorme felicidad. Más que los que nunca podríamos haber imaginado. Será difícil asumir que 2024 será tu último año, pero más difícil es aceptar que ahora tu cuerpo te pide parar. Recupérate. Te esperamos”, se sumó el CSD

De Carlos Alcaraz a Pau Gasol

Tampoco se hicieron esperar los mensajes de compañeros y deportistas. Uno de los primeros fue el de su amigo Pau Gasol, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años. “Querido Nadal, hoy es un día duro, pero estamos a tu lado más que nunca. Orgullosos de ti ahora y siempre”, expresó en Twitter el exjugador de baloncesto, otro de los deportistas españoles más importantes de la historia. También se expresó en las redes Carlos Alcaraz, heredero de Rafa en las pistas y uno de los favoritos para hacerse con la Copa de los Mosqueteros el próximo mes de junio. “¡Muchísimo ánimo Rafa! Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres!”.

Otro de los mejores tenistas del circuito, Daniil Medvedev, también lamentó la ausencia de Rafa en París con unas palabras de absoluta admiración. “Rafa en tierra batida y especialmente en Roland Garros es una cosa increíble, irreal. No sé cómo es posible lo que ha hecho. Creo que no hay comparación en el mundo del tenis, al menos por el momento”, expresó el ruso, quien espera verle de vuelta en 2024. “Nunca quieres ver a alguien lesionado y retirándose de un torneo, sobre todo alguien como Rafa. Son noticias tristes. Por un lado estoy feliz porque vaya a intentar volver. He oído que no sabe cuándo va a volver a entrenar, pero que quiere regresar el año que viene. Todos queremos verle de vuelta en una cancha de tenis, eso es lo más importante. Deseo que nos veamos un par de años más antes de que decida parar”.

