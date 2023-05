Nadal confirma que no estará en Roland Garros y anuncia que no jugará en los próximos meses: “Podéis imaginar lo difícil que es para mí”

Rafa Nadal durante la rueda de prensa en la que ha anunciado un parón temporal en su carrera (REUTERS/Miquel Borras)

Rafa Nadal causará baja en Roland Garros, tal y como ha confirmado este jueves el tenista español en su Academia en Manacor. El campeón de 22 Grand Slam, 14 de ellos en París, lleva sin competir desde mediados de enero debido a una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda de la que no termina de recuperarse y que le obliga a no ser de la partida en Francia. Será la primera vez en la que el balear no acude al torneo que ha marcado su carrera desde 2004. “No tengo intención de seguir jugando en los próximos meses”, ha querido anunciar también el balear, que decidió celebrar el acto en sus instalaciones precisamente para oficializar la convicción de que 2024 será su último año como profesional.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, ha lamentado Nadal al arrancar su intervención. En cuanto a su decisión de apartarse de la competición en lo que queda de temporada, ha reconocido que sus “resultados de primer nivel” de los últimos tiempos han tapado una realidad que él conoce mejor que nadie: “Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”.

De ahí que Nadal emprenda “un punto y aparte” a raíz de los problemas físicos que le han impedido jugar en los últimos tiempos. “Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentaré estar”, se ha sincerado, sin descartar que su vuelta se produzca antes de que concluya 2023: “La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo”. Eso sí, quiere un próximo año “con garantías”, porque cree que será el último.

El parón al que se enfrenta es la decisión más inteligente que se podía adoptar, sin partidos pero también sin entrenamientos: “Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene”. Nadal tiene muy claro que su despedida del tenis llegará en los torneos que le “apetezcan”, aquellos que le han “marcado” y que más va a echar de menos cuando ponga punto final a su carrera en el deporte de la raqueta.

El futuro de Nadal

La cabeza fría ha acompañado a Nadal en todo momento a la hora de tomar pasos tan duros para él como los que ha dado ahora. Por mucha ilusión que le hiciese jugar en Roland Garros, el cuerpo ha pesado más que la mente: “No he acabado de mejorar lo que necesitaba para competir al nivel que yo necesito”. Considera que no era feliz y que la situación estaba repercutiendo en su “vida personal”.

Nadal durante su último partido disputado hasta la fecha, en el Abierto de Australia (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Aunque está “mejor ahora que hace unas semanas”, como ya desveló al explicar que no acudiría a Roma, la tristeza es inevitable. “Me he perdido una temporada. Me sentía preparado para seguir luchando, pero a nivel físico no es así. Uno debe aceptar las cosas. Te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar al futuro. No se puede exigir más y más al cuerpo. Aunque mi cabeza no ha querido que fuera hasta aquí, mi cuerpo me ha dicho que hasta aquí”, ha tenido que aceptar Nadal.

Las dudas sobre cuál puede ser su rendimiento una vez que pueda volver al circuito también aparecen sin remedio en estos momentos: ni siquiera él mismo tiene respuestas. Sí tiene la certeza de que intentará darse la oportunidad de “volver a competir”, pero “al más alto nivel” y no “de comparsa”. Entre los torneos más apetecibles, uno forma parte de la conversación de los aficionados ya desde hace tiempo: los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me gustaría jugar lo que es importante para mí el año que viene y los Juegos Olímpicos lo son, pero no sé”, ha afirmado Nadal, sin querer aventurarse a prometer nada y tildando de “improbable” que su último baile se prolongue. Espera invitaciones para los grandes torneos porque se las ha ganado, pero la realidad a corto plazo es que va a apartarse por completo del tenis: “Necesito, y yo creo que todos los que están a mi lado, un poco de desconexión”.

El manacorense es rotundo: no quiere despedirse en una rueda de prensa y luchará para que su final deportivo tenga lugar en las pistas que le han encumbrado. No obstante, él mismo ha recalcado que “el año pasado se acaba una etapa” llena de “momentos increíbles”. “Empezará otra etapa que no tiene por qué ser menos feliz. Ahora tengo planes para los siguientes meses, voy a poder disfrutar de no tener unos horarios y luego que esta última traca final que valga la pena para que este último año sea especial. Lo que puede suceder lo dirá mi tenis y mi cuerpo. Si me responde, tengo fe de que haré algo que valga la pena el esfuerzo”, confía.

